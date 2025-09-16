Háromgyermekes anyák, figyelem, fontos határidő közeleg

A kedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt. A kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adóhivatal a háromgyermekes anyák adókedvezménye kapcsán.

Október 1-jén indul a háromgyermekes anyák adókedvezménye. Fotó: Shutterstock

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre:

így például a munkabérre,

a vállalkozói kivétre,

a megbízási szerződéssel

vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető.

Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól. A háromgyermekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet. A szülők az őket megillető családi kedvezményből azt az összeget, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmükből nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

Aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg 2025. október 1-jétől, így a kedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül. Természetesen a kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.