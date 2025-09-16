adókedvezményháromgyermekes édesanyamunkabérNAV

Háromgyermekes anyák, figyelem, fontos határidő közeleg

A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik – így például a munkabér – után. Az a háromgyermekes anya, aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA); az adóelőleg-nyilatkozat október 1-jétől a legegyszerűbben ezen keresztül adható be – közölte a NAV.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 8:11
Október 1-jén indul a háromgyermekes anyák adókedvezménye Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt. A kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adóhivatal  a háromgyermekes anyák adókedvezménye kapcsán. 

háromgyermekes anyák
Október 1-jén indul a háromgyermekes anyák adókedvezménye. Fotó: Shutterstock

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre: 

  •  így például a munkabérre,
  •  a vállalkozói kivétre, 
  • a megbízási szerződéssel 
  • vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. 

Ez azt jelenti, hogy a háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól. A háromgyermekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet. A szülők az őket megillető családi kedvezményből azt az összeget, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmükből nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

Aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg 2025. október 1-jétől, így a kedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül. Természetesen a kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.