KINCS a Tisza-adóról: A jelenlegi rendszer óriási anyagi segítség az érintett nőknek

A magyar családi adórendszer három erős pilléren áll: 15 százalékos szja, anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény. Ez a három intézkedés milliókban mérhető segítséget jelent évente a családoknak, ami a Tisza Párt esetleges győzelme után a most kiszivárgott adóterveikkel mind veszélybe kerülne – hangsúlyozta lapunknak a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért.

Nagy Orsolya
2025. 08. 29. 5:47
Fotó: Geber86 Forrás: Shutterstock
A Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve minden dolgozó szülőnek hadüzenet. A magyar családi adórendszer három erős pilléren áll: 15 százalékos szja, anyák szja-mentessége, családi adókedvezmény.

 Ez a három intézkedés milliókban mérhető segítséget jelent évente a családoknak 

– reagált lapunknak a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) arra a kérésünkre, hogy milyen mértékben hatna a magyar családokra a Tisza Párt személyi jövedelemadó emelésének a terve. Sőt egyes hírek szerint a családi adókedvezmények rendszeréhez is hozzányúlna Magyar Péter pártja, amennyiben hatalomra kerülne. A KINCS sajtóosztálya lapunknak aláhúzta: 

a Tisza már mindhárom pillért megtámadta

 – a most kiszivárgott adóemelési terv pedig egyértelműen bizonyítja, hogy a dolgozó szülők lennének az adóemelések célpontjai, megszüntetnék a 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadót (szja), és progresszív adózással büntetné a dolgozó embereket.  

A jelenlegi 15 százalékos szja helyett 22 és 33 százalékos adókulcs már négyszázezer forint havi bruttó fölött is komoly pénzelvonást jelentene. Egy kétgyermekes, átlagos bért kereső szülőtől csak az szja-emeléssel havi negyvenezer forintot, évi csaknem félmillió forintot vonnának el. A családi adókedvezmény eltörlése további havi nyolcvanezer forint elvételét jelentene. 

Tehát ez mínusz 120 ezer forint minden hónapban

 – számolták ki. Azt is hozzátették: magasabb keresetnél még hatalmasabb lenne az adóelvonás. Az intézet arra is kitért: a Tisza már támadta az anyák szja-mentességét is. Pedig ez óriási anyagi segítség minden érintett nőnek – hangsúlyozták. Jelenleg a négy- vagy többgyermekes édesanyák szja-mentesek, de idén októbertől a háromgyermekes anyák, januártól pedig a negyven év alatti kétgyermekes anyák is szja-mentesek lesznek – majd 2027-től a negyven–ötven, 2028-tól az ötven–hatvan éves, végül 2029-től a hatvan feletti kétgyermekes édesanyák is. Ez a családi adócsökkentés több százezer forintos megtakarítást jelent családonként. 

A Tisza tervei azonban mindezt veszélybe sodorják 

– áll a KINCS reagálásában. 

A KINCS által megfogalmazott veszélyt nem csak a napokban kiszivárgott adótervezet és a Tisza vezető politikusainak elszólásai támasztják alá. Petschnig Mária Zita régi balliberális szakértő, aki hónapok óta járja az országot, és a Tisza-szigetek rendezvényein kampányol Magyar Péternek egy Tisza-sziget rendezvényen idén márciusban ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. A sajtóban megszorításpárti közgazdászként is emlegetett Petschnig segíti a Tisza gazdasági programjának kialakítását, emellett a pártrendezvények állandó előadója, és nem mellesleg annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki mostanra Magyar Péterék propagandistájává szegődött.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

