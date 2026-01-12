A színét sem lehetett látni az autónak, amikor elindult vele az ózdi sofőr, elszabadult a pokol a kommentszekcióban + fotók

Egy „hógolyó autót” állítottak meg a rendőrök Ózdon – adta hírül a közösségi oldalán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.
Vastag hóréteggel fedett autó közlekedett az ózdi Malom úton, nem is akárhogyan. Csak egy alig 15×15 centiméteres hóablakon át lehetett kilátni a havas szélvédőn. Ez feltűnt a rendőröknek, ezért az Ózdi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben. Utóbb az is kiderült, hogy az autó színe egyébként kék.
Az ügy apropóján felhívják a figyelmet: a biztonságos közlekedés érdekében indulás előtt a szélvédőt, világítóberendezéseket, és nem utolsósorban a rendszámot is le kell takarítani. Közben a kommentszekcióban elszabadult a pokol, mondhatni, külön életre kelt. Az alábbi posztban böngészhet a reakciók között, de nézegetheti csak a képeket is.
