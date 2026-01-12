Elárulta a jogász, hogy milyen büntetés várhat Dudás Miklós gyilkosára

Rendkívüli halálesetnek neveznek minden olyan esetet, amelynél a halál körülményei nem egyértelműek, és felmerülhet bűncselekmény gyanúja. Ez a helyzet most Dudás Miklóssal is. Ebből kétféle jogi minősítés következhet:

az egyik a „halált okozó testi sértés”, a másik az „emberölés gyanúja”.

Ez azért fontos, mert a kettő között komoly különbség van: halált okozó testi sértés esetén jóval enyhébb büntetés várható, ebben az esetben, ha valakit bűnösnek találnak, kettőtől nyolc évig terjedő börtönbüntetés járhat. Ha bebizonyosodik az emberölés gyanúja, ebből akár 15 év is lehet, minősített esetben pedig akár életfogytiglani büntetés is kiszabható – részletezte egy jogász a portálnak.