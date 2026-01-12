halálDudás Miklósbüntetésgyanú

Elárulta a jogász, hogy milyen büntetés várhat Dudás Miklós gyilkosára

Van itt néhány tényező.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2026. 01. 12. 16:37
Dudás Miklós Fotó: Oroszi Beáta
Jogászt kérdezett arról a BorsOnline, hogy milyen jogi következmények várnak a lehetséges elkövetőre Dudás Miklós halálának az ügyében, amennyiben sikerül megtalálni.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy 34 éves korában meghalt Dudás Miklós volt sportoló, világbajnok kajakozó. A férfi halálát eleinte közigazgatási eljárás keretében vizsgálta a rendőrség, azonban a hatósági boncolás közben olyan sérülések kerültek elő, amelyek büntetőeljárás keretében tisztázhatók. Emiatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) életvédelmi osztálya január 6-án halált okozó testi sértés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen, hogy tisztázzák, hogyan keletkeztek a gyanúsnak tűnő sérülések. 

Rendkívüli halálesetnek neveznek minden olyan esetet, amelynél a halál körülményei nem egyértelműek, és felmerülhet bűncselekmény gyanúja. Ez a helyzet most Dudás Miklóssal is. Ebből kétféle jogi minősítés következhet: 

az egyik a „halált okozó testi sértés”, a másik az „emberölés gyanúja”. 

Ez azért fontos, mert a kettő között komoly különbség van: halált okozó testi sértés esetén jóval enyhébb büntetés várható, ebben az esetben, ha valakit bűnösnek találnak, kettőtől nyolc évig terjedő börtönbüntetés járhat. Ha bebizonyosodik az emberölés gyanúja, ebből akár 15 év is lehet, minősített esetben pedig akár életfogytiglani büntetés is kiszabható – részletezte egy jogász a portálnak. 

Emlékeztetnek azonban, Dudás Miklós esetében egyelőre nem tudni, kik a gyanúsítottak, de ha az elkövető vagy elkövetők azonosíthatók, akár életfogytiglani büntetést is kiszabhatnak rá. 

