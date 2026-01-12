Csoma KristófVarga ZsoltMontenegrómagyar férfi vízilabda-válogatottAngyal Dánielvízilabda Európa-bajnokság

Varga Zsolt és a társak is áradoznak a magyar vízilabdázóról, aki hatalmas erőt adott a többieknek

Csoma Kristóf nyolc védést tett a közösbe a Montenegró elleni mérkőzésen, ez pedig megalapozta a magyar férfiválogatott 13-10-es győzelmét a vízilabda Eb-n. A lefújás után a társak és Varga Zsolt szövetségi kapitány sem győzte dicsérni a magyar kapust. A háromgólos Angyal Dániel pedig megható üzenetet küldött kislányának a kamerákon keresztül.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 17:18
Csoma Kristóf remek meccset hozott le Montenegró ellen a vízilabda Eb-n Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarország a második mérkőzését is megnyerte a férfivízilabda Európa-bajnokságon, Varga Zsolt együttese hétfő délután végig vezetve, 13-10-re legyőzte Montenegrót. A magyar válogatott ezzel az utolsó, Málta elleni csoportmérkőzésétől függetlenül megnyerte a négyest, s a maximális, hat pontot visz magával a középdöntőre. 

Kettőből kettő, a magyar válogatott Montenegrót is legyőzte a vízilabda Eb-n
Kettőből kettő, a magyar válogatott Montenegrót is legyőzte a vízilabda Eb-n  Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Varga Zsolt külön kiemelt egy védést Csoma Kristóftól

Vogel Soma a sérüléséből visszatérve már leült a kispadra, Csoma Kristóf pedig ezúttal is élt a lehetőséggel. A Honvéd kapusa remek napot fogott ki, a 18 kaput eltalált lövésből nyolcat kivédett, ez 44 százalékos hatékonyságot jelent – a harmadik negyedben volt ez 50 százalék fölött is. A második félidőben többször is Csoma állította meg a montenegrói felzárkózást.

– A franciákat két napja jól tudtuk semlegesíteni, a mai ellenfél azért egy nehéz, komoly tradícióval rendelkező csapat volt. S ez fizikálisan is hatalmas küzdelem volt – kezdte Varga Zsolt a győzelem után az M4 Sportnak. – A legjobb megint a védekezés volt, a blokkok is jók voltak, plusz Csomának a védései. Ezekből tudtunk előre menni, lefordulásokból, gyors megoldásokkal voltunk eredményesek. A harmadik negyedben kicsit megállt a játékunk, ezért időt is kértem, utána visszavettük a kontrollt a mérkőzésen, s magabiztosan lehoztuk a végét. 

Varga a végén arra utalt, hogy a harmadik nyolc perc alatt közel hét percig nem dobtunk gólt, de Csomának és a védekezésnek hála, Montenegró csak egyet tudott a négygólos hátrányából lefaragni. A szövetségi kapitány ezután a kapusra tért ki külön. 

Elképesztő védései voltak. Nekem egy maradt meg, amikor fórból rálőtték, azt is, illetve a visszapattanót is kivédte. Ezek extra teljesítmények és nagy erőt adnak a csapatnak. Le tudtuk szedni a gólerős játékosokat, ez volt a győzelem kulcsa

Varga Zsolt zárásnak elmondta, ilyenkor a regeneráció a legfontosabb, ezért a játékosok már a lefújás után a medencében úszták a hosszokat. Varga szerint szerdán Máltát sem szabad leírni, komolyság kell mindenki részéről, hogy könnyebb mérkőzés legyen a vége. 

Angyal Dániel három gólt dobott Montenegrónak a vízilabda Eb-n
Angyal Dániel három gólt dobott Montenegrónak a vízilabda Eb-n  Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Kislányának üzent a magyar csapat játékosa

Tátrai Dávid az Eb-n először ugrott vízbe, s Varga Zsolt bizalmát meg is hálálta a BVSC játékosa, az első félidőben hatalmas gólt dobott kiszorított szögből. Tátrai szerint megtalálták azt az utat, amivel stabilak tudnak lenni hátul, s mindez a győzelmeket is megalapozza. – Ki kell emelni Csoma Kristófot, hatalmas stabilitást ad a kapuból, és azzal, hogy jönnek a blokkok, a védések, mindenki megkapja az önbizalmat. Ezekből tudtunk fordulni, amiket jól használunk ki. Ez a csapat legnagyobb erőssége.

A háromgólos Angyal Dániel a nyilatkozatát egy különleges üzenettel kezdte, kislánya volt a címzett:

Minden világversenyen szoktam üzenni a kislányomnak: dicséret illeti őt is, ma nagyon szépen ment óvodába. Szia, Lili!

– kezdte Angyal, majd kitért arra is a görög Olympiakosz játékosa, hogy egyelőre vannak hullámvölgyek – utalva itt a harmadik negyedre –, de erre jól reagáltak, amiből erőt tudtak meríteni a meccs hajrájában. 

Magyarország szerdán 12.30-kor a sereghajtó Málta ellen zárja a csoportkört, ahol a szövetségi kapitány már nyugodtan pihentethet, ugyanis Montenegró legyőzésével nemcsak a csoportelsőség, hanem a maximális, hat továbbvitt pont is zsebben van már. 

Férfivízilabda Európa-bajnokság (Belgrád)
Csoportkör, 2. forduló: 
A csoport:

  • Franciaország–Málta 22-13 (6-4, 5-2, 6-3, 5-4)
  • Magyarország–Montenegró 13-10 (4-3, 4-1, 3-1, 2-5)

