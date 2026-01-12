Varga Zsolt és a társak is áradoznak a magyar vízilabdázóról, aki hatalmas erőt adott a többieknek

Magyarország a második mérkőzését is megnyerte a férfivízilabda Európa-bajnokságon, Varga Zsolt együttese hétfő délután végig vezetve, 13-10-re legyőzte Montenegrót. A magyar válogatott ezzel az utolsó, Málta elleni csoportmérkőzésétől függetlenül megnyerte a négyest, s a maximális, hat pontot visz magával a középdöntőre.

Kettőből kettő, a magyar válogatott Montenegrót is legyőzte a vízilabda Eb-n Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Varga Zsolt külön kiemelt egy védést Csoma Kristóftól

Vogel Soma a sérüléséből visszatérve már leült a kispadra, Csoma Kristóf pedig ezúttal is élt a lehetőséggel. A Honvéd kapusa remek napot fogott ki, a 18 kaput eltalált lövésből nyolcat kivédett, ez 44 százalékos hatékonyságot jelent – a harmadik negyedben volt ez 50 százalék fölött is. A második félidőben többször is Csoma állította meg a montenegrói felzárkózást.

– A franciákat két napja jól tudtuk semlegesíteni, a mai ellenfél azért egy nehéz, komoly tradícióval rendelkező csapat volt. S ez fizikálisan is hatalmas küzdelem volt – kezdte Varga Zsolt a győzelem után az M4 Sportnak. – A legjobb megint a védekezés volt, a blokkok is jók voltak, plusz Csomának a védései. Ezekből tudtunk előre menni, lefordulásokból, gyors megoldásokkal voltunk eredményesek. A harmadik negyedben kicsit megállt a játékunk, ezért időt is kértem, utána visszavettük a kontrollt a mérkőzésen, s magabiztosan lehoztuk a végét.

Varga a végén arra utalt, hogy a harmadik nyolc perc alatt közel hét percig nem dobtunk gólt, de Csomának és a védekezésnek hála, Montenegró csak egyet tudott a négygólos hátrányából lefaragni. A szövetségi kapitány ezután a kapusra tért ki külön.

Elképesztő védései voltak. Nekem egy maradt meg, amikor fórból rálőtték, azt is, illetve a visszapattanót is kivédte. Ezek extra teljesítmények és nagy erőt adnak a csapatnak. Le tudtuk szedni a gólerős játékosokat, ez volt a győzelem kulcsa

Varga Zsolt zárásnak elmondta, ilyenkor a regeneráció a legfontosabb, ezért a játékosok már a lefújás után a medencében úszták a hosszokat. Varga szerint szerdán Máltát sem szabad leírni, komolyság kell mindenki részéről, hogy könnyebb mérkőzés legyen a vége.