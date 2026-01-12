nyitrai zsoltnyugdíjnyugdíjas

Dupla nyugdíj és plusz kifizetés érkezik februárban

Február különösen erős hónap lesz a nyugdíjasok számára, hiszen megérkezik a rendes nyugdíj, a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is – mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a TV2 Mokka című műsorában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 12. 16:28
Illusztráció Fotó: Kamil Zajaczkowski Forrás: Shutterstock
Február különösen erős hónap lesz a nyugdíjasok számára, hiszen dupla nyugdíj érkezik, megérkezik a rendes és a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete is – közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója hétfőn a TV2 Mokka című műsorában, amelyet a Jókor.hu nyugdíjasportál idézett.

Budapest, 2025. november 24. Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a II. kerületi Keleti Károly utcai Fidesz irodában 2025. november 24-én. MTI/Kocsis Zoltán
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Nyitrai Zsolt kiemelte: a kormány a közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, így a nyugdíjasokkal is folyamatos egyeztetésben áll. Hangsúlyozta, hogy 

február különösen erős hónap lesz a nyugdíjasok számára, hiszen dupla nyugdíj érkezik: a szépkorúak megkapják a rendes és a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét is.

A miniszterelnök főtanácsadója emlékeztetett: a kormány nem csökkenti, hanem növeli a nyugdíjakat, ezért vezette vissza a 13. havi nyugdíjat is, amelyet korábban a baloldal elvett. Ezzel szemben a Tisza Párt álláspontja szerint nincs szükség sem a 13., sem a 14. havi nyugdíjra, sőt, megadóztatnák a nyugdíjakat.

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta:

„a nyugdíjasok számára a Tisza Párt nem lehetőség, hanem veszély. 

Felidézte, hogy 2010-ben a kormány szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, amely azóta is fennáll.

Míg 2010-ben az átlagnyugdíj 97 ezer forint volt, addig 2025 végére ez az összeg meghaladja a 246 ezer forintot. A nyugdíjak megadóztatása akár havi 30 ezer forintos veszteséget is jelenthetne az érintetteknek – tette hozzá.

A beszélgetésen szó esett a Gondosóra programról is, amely már több esetben életet mentett. A miniszterelnök főtanácsadója minden érintettet arra biztatott, hogy

aki teheti, regisztráljon az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásra.

A portál által szemlézett műsor másik vendége Kusovszky Imréné, az Idősek Tanácsának szervezeti elnöke volt, aki elmondta, hogy a 2016 óta működő Idősek Tanácsának elnöke a mindenkori miniszterelnök, a testület pedig javaslattevő fórumnak számít.

Évente két-három alkalommal üléseznek, ahol a nyugdíjasokat érintő kérdéseket és problémákat vitatják meg. 

A tanács eddigi javaslataira a kormány minden esetben nyitott volt 

 

– idézi a cikk Kusovszky Imrénét.

„Az Idősek Tanácsának legutóbbi ülésén szóba került a Tisza Párt felvetése a nyugdíjak megadóztatásáról, amely a nyugdíjasokat súlyosan hátrányosan érintené" – olvasható a cikkben. Kusovszky Imréné szerint ez a javaslat elfogadhatatlan: „Egész életünket ledolgoztuk, letettünk valamit az asztalra, és most a Tisza Párt meg akarja adóztatni a nyugdíjunka, ezt nem szeretnénk!” – mondta.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


