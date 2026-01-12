IránDonald J TrumpEgyesült Államoktüntetés

Irán fenyeget, de közben békülne is

Irán hétfőn közölte, hogy nyitva tartja a kommunikációs csatornákat az Egyesült Államokkal, miközben Donald Trump amerikai elnök a válaszlépéseket mérlegeli. Az internetszolgáltatás leállt az országban, és több száz tüntető haláláról, valamint több ezer ember letartóztatásáról érkeztek hírek. A mostani tiltakozások az 1979-es iszlám forradalom óta a legnagyobb tüntetéshullámmá nőtték ki magukat Iránban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 16:55
Teheráni tüntető tömeg Forrás: AFP
Irán hétfőn közölte, hogy nyitva tartja a kommunikációs csatornákat az Egyesült Államokkal, miközben Donald Trump elnök a tüntetések halálos leverésére adható válaszlépéseket mérlegelte, amelyek az 1979-es iszlám forradalom óta az egyik legnagyobb kihívást jelentették az iráni vezetés számára. Trump vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Államok találkozhat iráni tisztségviselőkkel, és hogy kapcsolatban áll az ellenzékkel, miközben fokozta a nyomást az Iszlám Köztársaság vezetőire, amikor kijelentette, hogy a tüntetők elleni erőszakra válaszul akár katonai lépésre is sor kerülhet – számolt be cikkében a Reuters.

Donald Trump fokozza az Irán vezetőségére nehezedő nyomást a tüntetők védelmében
Donald Trump fokozza az Irán vezetőségére nehezedő nyomást a tüntetők védelmében Fotó:  AFP

Az Egyesült Államokban működő jogvédő szervezet, a HRANA közlése szerint 490 tüntető és 48 biztonsági személy halt meg és 10 600 embert tartóztattak le a tiltakozások december 28-i kezdete óta, amelyek az egész országra kiterjedtek. Az Iránból érkező információk áramlását csütörtök óta internetleállás nehezíti. Ellenőrzött videófelvételeken látható, amint vasárnap irániak gyűlnek össze a teheráni Kahrizak Igazságügyi Központnál, sötét halottas zsákok sorai felett állva.

Irán nem közölt hivatalos halálozási adatot, a vérontást azonban a korábbi, Izraellel folytatott tizenkét napos háborúhoz kapcsolódó amerikai beavatkozásra és az általa izraeli és amerikai támogatású terroristáknak nevezett csoportokra hárítja. Az állami média a biztonsági erők tagjainak halálára összpontosította a figyelmet.

Több száz halálos áldozata van a tüntetéseknek Teheránban
Több száz halálos áldozata van a tüntetéseknek Teheránban Fotó: AFP

Irán külügyminisztere: az Iszlám Köztársaság készen áll a háborúra, ugyanakkor nyitott a párbeszédre

A kommunikációs csatorna külügyminiszterünk, Abbas Aragcsi és az Egyesült Államok különmegbízottja (Steve Witkoff) között nyitva van, és szükség esetén üzeneteket váltanak

 – mondta hétfőn Eszmaeil Bagháei külügyi szóvivő. 

Abbasz Aragcsi: az Iszlám Köztársaság készen áll a háborúra, ugyanakkor nyitott a párbeszédre
Abbasz Aragcsi: az Iszlám Köztársaság készen áll a háborúra, ugyanakkor nyitott a párbeszédre Fotó: AFP

Hozzátette, hogy a kapcsolattartás a hagyományos közvetítőn, Svájcon keresztül is fennmaradt. 

Aragcsi egy teheráni tájékoztatón külföldi nagyköveteknek megismételte, hogy az Iszlám Köztársaság készen áll a háborúra, ugyanakkor nyitott a párbeszédre is.

Hétfőn Teherán Enqelab terén nagy tömeghez szólva Mohammad Bágher Ghalibaf házelnök azt mondta, az irániak négy fronton harcolnak: „gazdasági háborút, pszichológiai hadviselést, katonai háborút az Egyesült Államok és Izrael ellen, és ma a terrorizmus elleni háborút” vívnak. Aragcsi hétfőn közölte, hogy a tiltakozások kirobbanása óta összesen 53 mecsetet és 180 mentőautót gyújtottak fel, hozzátéve: „egyetlen iráni sem támadna meg egy mecsetet.”

A nukleáris programról tárgyalnának

Trump vasárnap azt mondta, Irán azzal kereste meg az Egyesült Államokat, hogy tárgyaljon nukleáris programjáról, azok után, hogy Izrael és az amerikai hadsereg júniusban egy 12 napos háború során iráni nukleáris létesítményeket bombázott és B–2 Spirit lopakodó bombázókkal lényegében megsemmisítette azokat.

Irán tárgyalni akar, igen. Találkozhatunk velük. Szervezés alatt áll egy találkozó. Lehet, hogy a találkozó előtt lépnünk kell amiatt, ami történik, de a találkozó szervezés alatt áll. Irán hívott, tárgyalni akarnak

 – mondta újságíróknak az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén.

Donald Trump az Air Force 1 fedélzetén nyilatkozik újságíróknak
Donald Trump az Air Force 1 fedélzetén nyilatkozik újságíróknak Fotó: AFP

Egy amerikai tisztségviselő elmondta, hogy Trump kedden magas rangú tanácsadóival találkozik, hogy megvitassák az Iránnal kapcsolatos lehetőségeket. A Wall Street Journal arról számolt be, hogy az opciók között szerepelnek katonai csapások, titkos kiberfegyverek bevetése, a szankciók kiterjesztése és online segítség nyújtása kormányellenes forrásoknak. 

Irán fenyeget, de erőt nem mutat

Legyünk egyértelműek: Irán elleni támadás esetén a megszállt területek (Izrael), valamint minden amerikai bázis és hajó jogos célpontunk lesz

 – mondta Ghalibaf, az iráni elit Forradalmi Gárda korábbi parancsnoka. 
Ugyanakkor Teherán még mindig a tavalyi háború következményeiből lábadozik, és regionális befolyását jelentősen meggyengítették a szövetségeseit ért csapások, például a libanoni Hezbollah elleni intézkedések az Izrael elleni 2023. október 7-i támadások óta. Izrael a júniusi háborúban magas rangú iráni katonai parancsnokokat is megölt.

A feltörő belső feszültségekért Amerikát teszik bűnbakká

A tüntetések az elszabaduló árak miatti tiltakozásként kezdődtek, majd a több mint 45 éve hatalmon lévő vallási vezetők ellen fordultak.

Az irániak egyre nagyobb ellenérzéssel viseltetnek a nagy hatalmú Forradalmi Gárdával szemben, amelynek üzleti érdekeltségei – többek között az olaj- és gáziparban, az építőiparban és a távközlésben – dollármilliárdokat érnek. Aragcsi hétfőn azt mondta, hogy a helyzetet „teljes ellenőrzés alatt” tartják, miután a tiltakozásokhoz kapcsolódó erőszak a hétvégén felerősödött. 

Azt állította, hogy Trump figyelmeztetése motiválta az általa terroristáknak nevezett csoportokat arra, hogy tüntetőket és biztonsági erőket vegyenek célba, külföldi beavatkozást provokálva.

Elmondta, hogy az internetszolgáltatást a biztonsági hatóságokkal összehangolva helyreállítják. A hatóságok hétfőre országos gyűlést hirdettek, hogy elítéljék az általuk az Egyesült Államok és Izrael által vezetett terrorcselekményeknek nevezett eseményeket – jelentette az állami média.

Borítókép: Teheráni tüntetők (Fotó: AFP)

