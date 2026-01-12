Irán fenyeget, de közben békülne is

Egy amerikai tisztségviselő elmondta, hogy Trump kedden magas rangú tanácsadóival találkozik, hogy megvitassák az Iránnal kapcsolatos lehetőségeket. A Wall Street Journal arról számolt be, hogy az opciók között szerepelnek katonai csapások, titkos kiberfegyverek bevetése, a szankciók kiterjesztése és online segítség nyújtása kormányellenes forrásoknak.

Irán fenyeget, de erőt nem mutat

Legyünk egyértelműek: Irán elleni támadás esetén a megszállt területek (Izrael), valamint minden amerikai bázis és hajó jogos célpontunk lesz

– mondta Ghalibaf, az iráni elit Forradalmi Gárda korábbi parancsnoka.

Ugyanakkor Teherán még mindig a tavalyi háború következményeiből lábadozik, és regionális befolyását jelentősen meggyengítették a szövetségeseit ért csapások, például a libanoni Hezbollah elleni intézkedések az Izrael elleni 2023. október 7-i támadások óta. Izrael a júniusi háborúban magas rangú iráni katonai parancsnokokat is megölt.

A feltörő belső feszültségekért Amerikát teszik bűnbakká

A tüntetések az elszabaduló árak miatti tiltakozásként kezdődtek, majd a több mint 45 éve hatalmon lévő vallási vezetők ellen fordultak.

Az irániak egyre nagyobb ellenérzéssel viseltetnek a nagy hatalmú Forradalmi Gárdával szemben, amelynek üzleti érdekeltségei – többek között az olaj- és gáziparban, az építőiparban és a távközlésben – dollármilliárdokat érnek. Aragcsi hétfőn azt mondta, hogy a helyzetet „teljes ellenőrzés alatt” tartják, miután a tiltakozásokhoz kapcsolódó erőszak a hétvégén felerősödött.

Azt állította, hogy Trump figyelmeztetése motiválta az általa terroristáknak nevezett csoportokat arra, hogy tüntetőket és biztonsági erőket vegyenek célba, külföldi beavatkozást provokálva.

Elmondta, hogy az internetszolgáltatást a biztonsági hatóságokkal összehangolva helyreállítják. A hatóságok hétfőre országos gyűlést hirdettek, hogy elítéljék az általuk az Egyesült Államok és Izrael által vezetett terrorcselekményeknek nevezett eseményeket – jelentette az állami média.

Borítókép: Teheráni tüntetők (Fotó: AFP)