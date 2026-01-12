A több mint 1200 fő bevonásával készült IPSOS-felmérés világosan jelzi: a közvélemény egyre határozottabb fellépést vár el a kormánytól. A válaszadók 69 százaléka szerint azoknak, akik embercsempészek segítségével jutnak az országba, egyáltalán nem lenne szabad menedékkérelmet benyújtaniuk, írja az Origo.
Migráció: az osztrákok határozottabb fellépést várnak
Egyre erősebb a társadalmi igény Ausztriában a migrációspolitika szigorítására – derül ki az osztrák belügyminisztérium megrendelésére készült legfrissebb közvélemény-kutatásból. A felmérés szerint az osztrákok közel hetven százaléka támogatja az illegálisan érkező migránsok azonnali visszafordítását, valamint a kiutasítások felgyorsítását, miközben a többség a migráció következményeit szinte minden területen inkább károsnak tartja.
Ugyanekkora arány támogatja a következetes kitoloncolásokat és a határokon történő azonnali visszafordítást is.
Szintén rendkívül magas a támogatottsága annak az elképzelésnek, hogy a menedékkérőket kötelezzék közösségi, közhasznú munkavégzésre. A lakosság 61 százaléka még a szociális juttatások további korlátozásával is egyetért, míg az egészségügyi ellátás puszta alapellátásra szűkítését is szűk többség támogatja.
Migráció: csak minden harmadik válaszadó szerint kezelhető a helyzet
A felmérésből az is kiderül, hogy az osztrák társadalom jelentős része már túlterheltnek érzi az országot. Mindössze 36 százalék gondolja úgy, hogy a jelenlegi menekült- és migránslétszám még „elviselhető”. A fiatalabb, 29 év alatti korosztály valamivel megengedőbb: náluk 45 százalék látja kezelhetőnek a helyzetet. A felsőfokú végzettségűek körében nagyjából kiegyenlített az arány a pozitív és negatív vélemények között, míg a vidéki térségekben sokkal erősebb az aggodalom, mint a városokban.
A bevándorlás hatásait szinte minden területen inkább károsnak látják az osztrákok.
Még az egészségügy és az idősellátás területén is csak 22 százalék számol be pozitív hatásokról. Különösen kritikus a lakosság az oktatás és a lakhatás terén: itt mindössze kilenc, illetve nyolc százalék lát kedvező következményeket.
További Külföld híreink
A lakosság támogatja a fokozott megfigyelést
A biztonságpolitikai kérdésekben is egyértelmű irány rajzolódik ki. Az osztrákok több mint háromnegyede támogatja a terrorcselekmények megelőzését szolgáló üzenetküldő-alkalmazások megfigyelését – azt a jogszabályt, amelyet a nemzeti tanács már el is fogadott. Minél idősebb volt a válaszadó, annál erősebb volt a támogatás.
A térfigyelő kamerák kiterjesztése is népszerű: 72 százalék helyesli, hogy a közterületeken egyre több helyen alkalmazzák a videómegfigyelést. A fiatalabbak itt is óvatosabbak, de összességében a többség a nagyobb állami kontrollt a nagyobb biztonsággal köti össze.
A felmérés összképe egyértelmű: az osztrák társadalom egyre inkább a szigorúbb bevándorláspolitika és az erősebb rendészeti fellépés felé mozdulna el.
További Külföld híreink
Borítókép: Migránsok várakoznak egy villamosmegállóban Bécsben, Ausztriában (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)
