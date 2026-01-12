Migráció: az osztrákok határozottabb fellépést várnak

Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

Egyre erősebb a társadalmi igény Ausztriában a migrációspolitika szigorítására – derül ki az osztrák belügyminisztérium megrendelésére készült legfrissebb közvélemény-kutatásból. A felmérés szerint az osztrákok közel hetven százaléka támogatja az illegálisan érkező migránsok azonnali visszafordítását, valamint a kiutasítások felgyorsítását, miközben a többség a migráció következményeit szinte minden területen inkább károsnak tartja.

Forrás: Origo2026. 01. 12. 11:47
Migránsok várakoznak egy villamosmegállóban Bécsben, Ausztriában Fotó: Michael Nguyen Forrás: NurPhoto/AFP
A több mint 1200 fő bevonásával készült IPSOS-felmérés világosan jelzi: a közvélemény egyre határozottabb fellépést vár el a kormánytól. A válaszadók 69 százaléka szerint azoknak, akik embercsempészek segítségével jutnak az országba, egyáltalán nem lenne szabad menedékkérelmet benyújtaniuk, írja az Origo.

Egy hidzsábot viselő muszlim nő babakocsival száll fel egy villamosra egy bécsi megállóban (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen)

Ugyanekkora arány támogatja a következetes kitoloncolásokat és a határokon történő azonnali visszafordítást is.

Szintén rendkívül magas a támogatottsága annak az elképzelésnek, hogy a menedékkérőket kötelezzék közösségi, közhasznú munkavégzésre. A lakosság 61 százaléka még a szociális juttatások további korlátozásával is egyetért, míg az egészségügyi ellátás puszta alapellátásra szűkítését is szűk többség támogatja.

Migráció: csak minden harmadik válaszadó szerint kezelhető a helyzet

A felmérésből az is kiderül, hogy az osztrák társadalom jelentős része már túlterheltnek érzi az országot. Mindössze 36 százalék gondolja úgy, hogy a jelenlegi menekült- és migránslétszám még „elviselhető”. A fiatalabb, 29 év alatti korosztály valamivel megengedőbb: náluk 45 százalék látja kezelhetőnek a helyzetet. A felsőfokú végzettségűek körében nagyjából kiegyenlített az arány a pozitív és negatív vélemények között, míg a vidéki térségekben sokkal erősebb az aggodalom, mint a városokban.

A bevándorlás hatásait szinte minden területen inkább károsnak látják az osztrákok. 

Még az egészségügy és az idősellátás területén is csak 22 százalék számol be pozitív hatásokról. Különösen kritikus a lakosság az oktatás és a lakhatás terén: itt mindössze kilenc, illetve nyolc százalék lát kedvező következményeket.

A lakosság támogatja a fokozott megfigyelést

A biztonságpolitikai kérdésekben is egyértelmű irány rajzolódik ki. Az osztrákok több mint háromnegyede támogatja a terrorcselekmények megelőzését szolgáló üzenetküldő-alkalmazások megfigyelését – azt a jogszabályt, amelyet a nemzeti tanács már el is fogadott. Minél idősebb volt a válaszadó, annál erősebb volt a támogatás.

A térfigyelő kamerák kiterjesztése is népszerű: 72 százalék helyesli, hogy a közterületeken egyre több helyen alkalmazzák a videómegfigyelést. A fiatalabbak itt is óvatosabbak, de összességében a többség a nagyobb állami kontrollt a nagyobb biztonsággal köti össze.

A felmérés összképe egyértelmű: az osztrák társadalom egyre inkább a szigorúbb bevándorláspolitika és az erősebb rendészeti fellépés felé mozdulna el.

Borítókép: Migránsok várakoznak egy villamosmegállóban Bécsben, Ausztriában (Fotó: NurPhoto/AFP/Michael Nguyen) 

