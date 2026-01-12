Migráció: az osztrákok határozottabb fellépést várnak

Ugyanekkora arány támogatja a következetes kitoloncolásokat és a határokon történő azonnali visszafordítást is.

Szintén rendkívül magas a támogatottsága annak az elképzelésnek, hogy a menedékkérőket kötelezzék közösségi, közhasznú munkavégzésre. A lakosság 61 százaléka még a szociális juttatások további korlátozásával is egyetért, míg az egészségügyi ellátás puszta alapellátásra szűkítését is szűk többség támogatja.

Migráció: csak minden harmadik válaszadó szerint kezelhető a helyzet

A felmérésből az is kiderül, hogy az osztrák társadalom jelentős része már túlterheltnek érzi az országot. Mindössze 36 százalék gondolja úgy, hogy a jelenlegi menekült- és migránslétszám még „elviselhető”. A fiatalabb, 29 év alatti korosztály valamivel megengedőbb: náluk 45 százalék látja kezelhetőnek a helyzetet. A felsőfokú végzettségűek körében nagyjából kiegyenlített az arány a pozitív és negatív vélemények között, míg a vidéki térségekben sokkal erősebb az aggodalom, mint a városokban.

A bevándorlás hatásait szinte minden területen inkább károsnak látják az osztrákok.

Még az egészségügy és az idősellátás területén is csak 22 százalék számol be pozitív hatásokról. Különösen kritikus a lakosság az oktatás és a lakhatás terén: itt mindössze kilenc, illetve nyolc százalék lát kedvező következményeket.