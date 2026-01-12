Rendkívüli

Lakatos Márk-botrány: fontos döntést hozott a bíróság

hadiállapotUkrajnamozgósításháborúhosszabbít

Májusig maradhat a hadiállapot Ukrajnában

Újabb hónapokra betonozná be a rendkívüli jogrendet Kijev: az ukrán parlamentben törvényjavaslatokat nyújtottak be a hadiállapot és az általános mozgósítás meghosszabbításáról.

Magyar Nemzet
Forrás: Kárpát Hír2026. 01. 12. 11:28
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán parlament honlapján megjelent dokumentumok szerint a kormány azt tervezi, hogy 2026. február 3-tól további 90 nappal, vagyis egészen május 4-ig érvényben tartja a háborús intézkedéseket, írja a Kárpát Hír.

Hadiállapot
Ukrán katonák egy ismeretlen helyszínen Zaporizzsja régióban (Fotó: AFP/Andriy Andriyenko)

Hadiállapot meghosszabbítva

A hadiállapotot Oroszország 2022. február 24-én indított támadása óta már tizennyolcadik alkalommal hosszabbítanák meg. A legutóbbi döntés október végén született, akkor is 90 napos időtartamra.

A folyamatos hosszabbítás egyre nagyobb terhet ró az ukrán társadalomra: a gazdaság kimerült, a munkaerőhiány súlyosbodik, miközben a háború kimenetele továbbra is bizonytalan. A mozgósítás fenntartása azt jelzi, hogy a kijevi vezetés nem számol a harcok gyors lezárásával, és továbbra is a katonai megoldásban bízik.

A törvényjavaslatokról a következő hetekben dönthet a parlament, de a korábbi szavazások alapján aligha kétséges, hogy a hadiállapot és a mozgósítás újabb meghosszabbítása zöld utat kap Kijevben.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Ludovic Marin) 

add-square Orosz–ukrán háború

Cseh házelnök: A „Zelenszkij-junta” háborúba sodorja Európát

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu