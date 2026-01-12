Májusig maradhat a hadiállapot Ukrajnában

Hadiállapot meghosszabbítva

A hadiállapotot Oroszország 2022. február 24-én indított támadása óta már tizennyolcadik alkalommal hosszabbítanák meg. A legutóbbi döntés október végén született, akkor is 90 napos időtartamra.

A folyamatos hosszabbítás egyre nagyobb terhet ró az ukrán társadalomra: a gazdaság kimerült, a munkaerőhiány súlyosbodik, miközben a háború kimenetele továbbra is bizonytalan. A mozgósítás fenntartása azt jelzi, hogy a kijevi vezetés nem számol a harcok gyors lezárásával, és továbbra is a katonai megoldásban bízik.

A törvényjavaslatokról a következő hetekben dönthet a parlament, de a korábbi szavazások alapján aligha kétséges, hogy a hadiállapot és a mozgósítás újabb meghosszabbítása zöld utat kap Kijevben.