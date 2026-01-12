Váratlan támogatás érkezett Orbán Viktornak, nem akárki állt mellé

Egy politikai párt kongresszusán az bevett szokás, hogy hasonló értékrendű külföldi politikusok kinyilvánítják a támogatásukat. Az azonban nem megszokott, hogy egyenesen Hollywoodból érkezzen támogatás egy politikai irányvonalnak. Ezúttal nem akárki, a Reszkessetek, betörők! és számos egyéb világsikerű mozi sztárja biztosította a támogatásáról és nyilvánította ki szimpátiáját Orbán Viktor és a Fidesz politikája iránt.

Magyar Petit meg közben megette a sárga irigység.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Ladóczki Balázs)

…

