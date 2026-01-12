idezojelek
Váratlan támogatás érkezett Orbán Viktornak, nem akárki állt mellé

Meglepő üzenet érkezett.

Csépányi Balázs
orbán viktortámogatáshollywoodrob schneider
A szombati Fidesz-kongresszus egyik legmeglepőbb, legváratlanabb mozzanata az volt, amikor levetítették Rob Schneider amerikai színész videóüzenetét. A hollywoodi sztár nem finomkodott, elmondta, hogy egyetlen ország állt ki határozottan a „woke” jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétele ellen, és ez az ország Magyarország volt. 

Rob Schneider világhírű hollywoodi színész mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Majd kőkeményen kiállt Orbán Viktor politikája mellett:

„Az önök miniszterelnöke szerencsére úgy döntött, hogy hazája polgárait és kultúráját helyezi előtérbe, és nem hódol be az eliteknek és az új világkormánynak. Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, amiért példát mutat, és megvédi a nyugati civilizációt, amely folyamatos támadás alatt áll!”

Egy politikai párt kongresszusán az bevett szokás, hogy hasonló értékrendű külföldi politikusok kinyilvánítják a támogatásukat. Az azonban nem megszokott, hogy egyenesen Hollywoodból érkezzen támogatás egy politikai irányvonalnak. Ezúttal nem akárki, a Reszkessetek, betörők! és számos egyéb világsikerű mozi sztárja biztosította a támogatásáról és  nyilvánította ki szimpátiáját  Orbán Viktor és a Fidesz politikája iránt.

Magyar Petit meg közben megette a sárga irigység.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Ladóczki Balázs)

