Váratlan támogatás érkezett Orbán Viktornak, nem akárki állt mellé

A szombati Fidesz-kongresszus egyik legmeglepőbb, legváratlanabb mozzanata az volt, amikor levetítették Rob Schneider amerikai színész videóüzenetét. A hollywoodi sztár nem finomkodott, elmondta, hogy egyetlen ország állt ki határozottan a „woke” jóemberkedésnek álcázott kommunista hatalomátvétele ellen, és ez az ország Magyarország volt.
További Poszt-trauma híreink
Majd kőkeményen kiállt Orbán Viktor politikája mellett:
„Az önök miniszterelnöke szerencsére úgy döntött, hogy hazája polgárait és kultúráját helyezi előtérbe, és nem hódol be az eliteknek és az új világkormánynak. Szeretnék köszönetet mondani Orbán Viktornak, amiért példát mutat, és megvédi a nyugati civilizációt, amely folyamatos támadás alatt áll!”
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Egy politikai párt kongresszusán az bevett szokás, hogy hasonló értékrendű külföldi politikusok kinyilvánítják a támogatásukat. Az azonban nem megszokott, hogy egyenesen Hollywoodból érkezzen támogatás egy politikai irányvonalnak. Ezúttal nem akárki, a Reszkessetek, betörők! és számos egyéb világsikerű mozi sztárja biztosította a támogatásáról és nyilvánította ki szimpátiáját Orbán Viktor és a Fidesz politikája iránt.
Magyar Petit meg közben megette a sárga irigység.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Ladóczki Balázs)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)
A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Nem lóverseny az euróbevezetés
A világtörténelem nagy bunkósbotja
Trump, Maduro és a libsi farizeusok
Orbán Viktor diktálja a tempót
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Nem akárki buktatta le Magyar Pétert, hatalmas rajongója tett keresztbe a Tisza Pártnak
Az agresszív zsebmessiás ennek nagyon nem fog örülni.
Az öt legjobb Gérard Depardieu-film – Cyrano de Bergerac + videó
Egy szenvedélyes, költői erejű történet a szerelemről, önfeláldozásról és a belső szépségről.
Lecsapott a gonosz Orbán-gyűlölő, sokba fog ez Magyar Péternek kerülni
Ennek sírás lesz a vége.
Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert
Ismert művész szállt be a kampányba.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter a szilveszteri virsli mellé egy hatalmas nyaklevest kapott
Már Pulai is…
„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)
A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.
Karácsony díszkivilágított villamosa elütheti Magyar Pétert
Valamikor hónapokkal ezelőtt megírtam már, hogy Karácsony villamosa üti el Magyar Pétert. Akkor a tiszás ismerőseim lehülyéztek, hogy ez valami fideszes akarat, szándék. De nem.
Hatalmas a balhé, Gyurcsány bizalmi embere nekiesett Lendvai Ildikónak
Vihar a baloldalon.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!