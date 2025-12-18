Az amerikai elnök világszerte népszerű, aki az évtizedek óta töretlen népszerűségű karácsonyi filmben is szerepelt. A vígjáték kapcsán Donald Trump elmondta, hogy a film rendezője, Chris Columbus rendező valósággal könyörgött neki, hogy szerepeljen a filmben.
Trump már a gyermekkorunkban is ott volt mindenkinél karácsonykor + videó
Az amerikai elnökről már számos mém készült, de talán az egyik legikonikusabbnak számító egészen 1992-ig nyúlik vissza. Kevin minden évben feltűnik a karácsonyi időszakban a tévék képernyőjén, ugyanúgy, ahogy Donalt Trump is.
Trump mindig is része volt a gyerekkorunknak, amióta megjelent a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című vígjátékban.
Borítókép: Donald Trump és Kevin (Reszkessetek, betörők 2.) (Fotó: AFP)
Deutsch Tamás: Magyar Péter ma is „zebrázott egy nagyot"
Magyar Péter valótlanságot állított a Benes-dekrétumok ügyében.
Elszabadult a gazdák haragja Brüsszelben – Győr-Moson-Sopronból is ott vannak + videó
Káoszba torkolló gazdatüntetés a belga fővárosban.
Szakszervezeti tüntetés zajlott Bukarestben
Bukarestben tüntetés kezdődött.
Orbán Viktor: Most kezdődik a tánc! + videó
„Most este 6 óra van, és a lényeghez, amiért mindannyian itt vagyunk, még nem érkeztünk el."
