maffiagengszterOlaszországMúlt-korkeresztapaszicíliamaffiafőnökbűnüldözésCosa Nostravédelmi pénz

A Cosa Nostra sötét eredete

A Cosa Nostra nem egyszerű bűnszervezetként született meg Szicíliában. Egy gyenge állam, egy rendkívül jövedelmező gazdasági ágazat és az erőszak intézményesülése együtt hozta létre azt a rendszert, amely Antonino Giammona felemelkedésétől Matteo Messina Denaro bukásáig maradt fenn.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2026. 01. 12. 17:16
A Cosa Nostra szigorú, zárt hierarchiájú bűnszövetkezet volt Fotó: Netflix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Cosa Nostra utolsó keresztapja

2023 szeptemberében meghalt Matteo Messina Denaro, akit az olasz sajtó a szicíliai maffia utolsó keresztapjaként emlegetett. A közép-olaszországi L’Aquila fogvatartotti kórházi részlegén kezelték, ahol a rák végül legyőzte azt az embert, akit három évtizeden át sem a rendőrség, sem a hadsereg, sem a rivális bűnszervezetek nem tudtak megállítani.Halála szimbolikus volt. Nem azért, mert vele véget ért volna a Cosa Nostra, hanem mert magával vitte mindazokat a titkokat, amelyek a szervezet működését feltárhatták volna. Letartóztatásakor nyíltan közölte: beszélni fog, de soha nem működik együtt az igazságszolgáltatással.

A szicíliai maffia tartotta kézben a citromültetvények feletti ellenőrzést   Fotó: Prime Video

Messina Denaro neve összeforrt a modern szicíliai maffia legvéresebb időszakával. Több mint ötven gyilkosságért ítélték el. Az áldozatok között volt Giovanni Falcone és Paolo Borsellino, akik az állam részéről először próbálták felszámolni a maffia hálózatait.A Cosa Nostra elsődleges célja nem pusztán a haszonszerzés volt, hanem a teljes ellenőrzés fenntartása.

Messina Denaro volt az utolsó nagy hatalmú szicíliai keresztapa   Fotó: Agenzia Nova

 Ez az ellenőrzés nemcsak a gazdasági tevékenységekre, hanem az emberek viselkedésére is kiterjedt. A szervezet fennmaradásának alapja a hallgatás törvénye volt: senki nem beszélhetett az államnak a belső működésről, a kapcsolatrendszerről vagy a gyilkosságokról. Aki ezt megszegte, nemcsak önmagát, hanem a családját is veszélybe sodorta. A félelem fenntartása ezért nem mellékhatás, hanem tudatos stratégia volt. Ebben a logikában történt meg Giuseppe Di Matteo elrablása is. 

A gyermeket nem véletlenszerű brutalitás érte, hanem célzott akció. 

A fiú hónapokon át fogságban volt, miközben a Cosa Nostra folyamatosan jelezte: sorsa nem a saját döntésein múlik. A fogva tartás időtartama önmagában is nyomásgyakorlás volt, amelynek minden napja újabb figyelmeztetésként szolgált.Az emberrablás közvetlen oka az volt, hogy Giuseppe Di Matteo apja, egy magas rangú maffiatag együttműködött az igazságszolgáltatással. 

Maffiafőnökök  Fotó: Historia.fr

Vallomása nemcsak a Cosa Nostra belső működését tárta fel, hanem részleteket közölt a Giovanni Falcone elleni merényletről is. Ez a lépés a szervezet szemében nem egyszerű árulásnak számított, hanem egzisztenciális fenyegetésnek. Az állam számára átadott információk a teljes struktúrát veszélyeztették, ezért a válasz nem maradhatott szimbolikus.

A Cosa Nostra üzenete egyértelmű volt. A gyermeket nem azért rabolták el és ölték meg, mert ő követett el bármit, hanem azért, hogy példát statuáljanak. A szervezet világossá tette: a hallgatás törvényének megszegése nem egyéni következményekkel jár. Az állammal való együttműködés ára a család egészét sújtja. Ez a logika – amely a családi kötelékeket fegyverré tette – évtizedeken át hatékonyan biztosította a Cosa Nostra belső fegyelmét és a kívülállók hallgatását.

A Cosa Nostra első nagy alakja

A rendszer azonban nem Messina Denaróval kezdődött. Több mint egy évszázaddal korábban, a 19. század második felében Antonino Giammona már ugyanezeket az alapelveket alkalmazta Palermóban.Giammona soha nem volt klasszikus értelemben vett gengszterfőnök. Nem fűződött a nevéhez luxus, magamutogatás, vagy véres leszámolások. Hatalma csendes volt, beágyazott és szinte láthatatlan.

A Cosa Nostra fegyveresei a 19. században   Fotó: Wikimedia Commons

Szicília gazdasági szerkezete kulcsszerepet játszott ebben. A 18–19. század fordulóján a citrom stratégiai termékké vált. A brit haditengerészet a skorbut elleni védekezésként tette kötelezővé fogyasztását, majd a bergamottolaj megjelenése újabb piacokat nyitott.

A citromültetvények rendkívül jövedelmezők voltak, de sérülékenyek. Az öntözés leállása vagy néhány éjszakai rongálás a teljes termést tönkre tehette. Az állam nem tudott védelmet nyújtani. A védelemért fizetni kellett.

A védelem intézményesülése

Palermo környékén ekkor jelentek meg azok a fegyveres csoportok, amelyek kezdetben őrző-védő feladatokat láttak el. Ám a béke nem volt kifizetődő. Ahogy az örző-védő csoportok rendet teremtettek, nem volt rájuk szükség. Így a rendszer változott és Giammona ebben a közegben emelkedett ki. Hajlandó volt megfelelő dijjazásért önmagától megvédeni az ültetvényeket. Nemcsak erőszakot alkalmazott, hanem kapcsolatokkal, közvetítéssel és „erkölcsi tekintéllyel” uralta a vidéket. Aki elfogadta a védelmet, biztonságban volt. Aki nemet mondott, hamar szembesült döntése következményeivel.

A Cosa Nostra amerikai ága az 1920-as, 30-as években élte a fénykorát  Fotó: History Hit

Giammona karrierje akkor vált igazán jelentőssé, amikor a nemzetőrség kapitányaként a rend helyreállításának egyik kulcsfigurája lett. A hivatalos állami szerep és a féllegális hatalom összefonódott. Ez volt a Cosa Nostra igazi születése. Nem a bűnözők világában, hanem az állam árnyékában.

A Cosa Nostra állama

Gaspare Galati esete világosan megmutatta, hogyan működött a Cosa Nostra hatalma a mindennapokban. Galati nem politikai ellenfél, nem reformer és nem forradalmár volt, hanem egy köztiszteletben álló palermói sebész, aki egyszerűen nem volt hajlandó elfogadni a „védelmi rendszer” szabályait. Amikor átvette a családi citromültetvényt, nemet mondott a maffia által kijelölt gondnokokra.

A hallgatás törvénye nem mindig működött: maffiavezérek bilincsben   Fotó: RTBF

Válaszként alkalmazottait meggyilkolták, majd sorra érkeztek a fenyegető levelek. A rendőrség mindvégig tétlen maradt, ami nem mulasztás, hanem a rendszer része volt: az állam hallgatólagosan elismerte Giammona tekintélyét. Galati számára ekkor vált világossá, hogy Szicíliában nem a törvény, hanem a maffia dönt arról, ki maradhat életben és ki nem.Végül családjával együtt Nápolyba menekült. Levele a belügyminiszterhez nem vádirat volt, hanem segélykiáltás. Válaszként megrovást és „fokozott felügyeletet” kapott.

Giammona és Messina Denaro története ugyanannak a logikának két végpontja. Egy olyan rendszeré, amely ott született meg, ahol az állam nem volt képes érvényesíteni saját törvényeit.

Egy szicíliai keresztapa a bíróság előtt   Fotó: Il Foglio

A zsarolás, a gyilkosság, a politikai védelem és a hallgatás kényszere nem eltérés volt, hanem alapelv. Ez tette lehetővé, hogy a Cosa Nostra másfél évszázadon át fennmaradjon. Messina Denaro halálával egy korszak lezárult, a rendszer azonban – ahogyan Giammona idején is – túléli az embereit.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.