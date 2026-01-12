ZelenszkijNagy-Britanniaháborús pszichózisKeir Starmerballisztikus rakétaorosz-ukrán háború

Ballisztikus szuperfegyvert adnak Zelenszkij kezébe

Nagy-Britannia mélységi csapásmérésre alkalmas, nagy hatótávolságú rakétarendszert fejleszt ki Ukrajna számára, amely akár 500 kilométernél távolabbi célpontok ellen is bevethető lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 12. 14:49
Nagy-Britannia mélységi csapásmérésre alkalmas, nagy hatótávolságú rakétarendszert fejleszt ki Ukrajna számára Forrás: AFP
Nagy-Britannia mélységi csapásmérésre alkalmas új hadszíntéri ballisztikus rakétatípust fejleszt ki Ukrajna számára. A londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint a Nightfall (Alkony) nevű fejlesztési program célja olyan rakéta kidolgozása, amely szárazföldi indítóállásokról bevetve 500 kilométernél nagyobb távolságra tud eljuttatni 200 kilogrammnyi nagy hatóerejű robbanótöltetet.

Nagy-Britannia mélységi csapásmérésre alkalmas új hadszíntéri ballisztikus rakétatípust fejleszt ki Ukrajna számára (Fotó: AFP)

Ballisztikus rakéta kerül Zelenszkij kezébe

A tárca közleménye szerint a rakétatípusnak – amelynek kifejlesztésére a brit kormány már meg is hirdette a versenytárgyalást – „jelentős fenyegetettségi szintű hadszíntereken”, erőteljes elektromágneses zavarás körülményei között is működőképesnek kell lennie.

A Nightfall rakétákat számos járműtípusról lehet majd indítani rövid időközönként, és a bevetés után az indítóállomásként működő járműveket gyorsan vissza lehet vonni az indítás helyszínéről, lehetővé téve, hogy az ukrán fegyveres erők kulcsfontosságú orosz katonai célpontokat támadjanak, 

még mielőtt az orosz hadsereg válaszolni tudna a csapásmérésekre – fogalmaz vasárnap esti ismertetésében a brit védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a cél havi tíz Nightfall rendszer előállítása; egy-egy rakéta ára legfeljebb 800 ezer font (356 millió forint) lehet. 

A Nightfall program erőteljes, költséghatékony, nagy hatótávolságú csapásmérő kapacitással látja el Ukrajnát minimális exportellenőrzési kötelezettségek mellett

– áll a tárca beszámolójában. Az Anadolu hírügynökség beszámolója szerint a program alapján három – egyelőre meg nem nevezett – ipari csoport kap egyenként 9 millió font (négymilliárd forint) értékű fejlesztési megbízást az új rakétatípus tervezésére, kifejlesztésére és arra, hogy a tesztek után tizenkét hónapon belül leszállítsák a Nightfall rendszerhez gyártott első három rakétájukat.

A ballisztikus rakéta legyártása a védelmi megállapodás része

Emlékeztetőül: január 9-én Ukrajna és az Egyesült Királyság Kijevben írta alá a száz évre szóló stratégiai megállapodást, amely új szintre emelte a két ország katonai együttműködését. Ennek részeként Ukrajna brit közreműködéssel havi ezer Octopus elfogó drónt gyárt le. A stratégiai kapcsolat alapját már korábban, 2024 januárjában lefektették, írja az Oboronka.

Borítókép: Keir Starmer és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

