Tisza-adó: Magyar Péterék egyik szponzora szerint aki többet keres, annak nagyobb arányban kell adóznia

Magyar Péter szakértőinek körében szinte mindenki a progresszív személyi jövedelemadó mellett érvel, miközben a Tisza Párt elnöke tagadja, hogy adóemelésre készülnének. Ezúttal Bojár Gábornak, a pártot támogató egyik nagyvállalkozónak a néhány hónappal ezelőtti nyilatkozatából derül ki, hogy ha rajta múlna, és a Tisza alakíthatna kormányt jövőre, akkor a magyar embereknek adóemelésekre kellene számítaniuk.

Munkatársunktól
2025. 08. 28. 19:02
Forrás: ATV / YouTube
A Tisza Párt támogatói között több olyan régi balliberális szakértő bukkant fel, akik régóta szorgalmazzák a személyi jövedelemadó (szja) emelését, vagyis az úgynevezett progresszív, többkulcsos szja-rendszer bevezetését. Ez önmagában nem meglepő, viszont a Tisza Párt gazdasági kabinetjének kedden nyilvánosságra került tervezete pontosan ezt tartalmazza, ami azt jelenti, hogy egy kormányváltás esetén Magyar Péterék súlyos többletkiadásokkal, elvonásokkal sújtanák a magyar embereket. Az Index által bemutatott dokumentum szerint a párt gazdasági szakértői az eddigi egy kulcs helyett háromkulcsos szja-rendszer bevezetését javasolják. Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1,25 millió forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket.

A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan

A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havonta.

Hiteltelen tagadás

A Tisza, Magyar Péterrel az élen, heves tagadásba menekült. Látható a feszültség, hiszen egy ilyen adótervet a választópolgárok döntő többsége elutasít, ráadásul ellentmond a pártelnök folyamatosan hangoztatott kampányígéreteinek, amelyek egyidejű és masszív szja-, illetve áfacsökkentésről szólnak.

Lapunk megkereste még kedden a Tisza Párt szakértőjét, a gazdasági kabinet koordinátorát, aki szintén tagadta, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, ami az Index birtokába került, ugyanakkor kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésünkre. Dálnoki Áron úgy fogalmazott: sem ő, sem a kollégái a Tisza Pártban nem írtak le olyat, hogy háromkulcsos progresszív szja bevezetését terveznék. További kérdésünkre, hogy fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését, kitérő választ adott. Azt mondta, figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. Dálnoki tehát csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.

A tagadás ugyanakkor hiteltelen, mert az elmúlt időszakban több, a Tiszát támogató közéleti szereplő – szakértő és vállalkozó – mondta ki egyértelműen, hogy vissza kellene térni az egyébként rossz emlékű balliberális adópolitikához, amit a 2010 előtti Gyurcsány-kormányok folytattak.

A volt SZDSZ-közel üzletember is emelné az szja-t

Bojár Gábor, a Tisza anyagi támogatója, aki rendszeresen felszólal a párt mellett a nyilvánosságban, tavasszal például arról beszélt, hogy magasabb kulcsos szja kellene. A Graphisoft egykori alapítója a Klasszis Médiának adott márciusi interjúban azt mondta: „Hát például én is azt hiszem, nem vagyok egyedül. Nem érzem úgy, hogy a személy jövedelemadót le kéne szállítani. Szóval a tizenöt százalék is olyan, hogy nem egy magas személyi jövedelemadó, és szüksége van az államnak bevételekre […] Nem hiszem, hogy abból lehet ennyit engedni. Sőt, én azt is normálisnak tartanám, amint azt nagyon sokszor elmondtam, hogy magasabb jövedelmekre meg lehet engedni magasabb kulcsot is. Akinek több a bevétele, magasabb szinten keres, annak a társadalmi felelősségvállalása is nagyobb kell hogy legyen. Tehát annak ellenére, hogy én […] az SZDSZ-nek voltam mindig a támogatója, amíg létezett. Speciel nem értettem egyet akkor se az SZDSZ által felvállalt egykulcsos jövedelemadóval, mert úgy éreztem, hogy aki többet keres, az abból nagyobb hányadot is meg tud engedni. (A videón 11:50-től.)

Gúnyolódtak az édesanyák szja-mentességén

A Tisza másik nyílt támogatója Petschnig Mária Zita, szintén régi balliberális szakértő, aki hónapok óta járja az országot és a Tisza-szigetek rendezvényein kampányol Magyar Péternek. A sajtóban megszorításpárti közgazdászként is emlegetett Petschnig segíti a Tisza gazdasági programjának kialakítását, emellett a pártrendezvények állandó előadója és nem mellesleg annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött.

Egy Tisza-sziget-rendezvényen idén márciusban Petschnig ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. Egy másik, szintén tavaszi hasonló eseményen arról beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek, ami pontosan egybevág az Index értesülésével. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […]. Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – fogalmazott Petschnig.

Tarr Zoltán: „Választást kell nyerni, utána mindent lehet"

Ahogy arról lapunk beszámolt, csütörtökön nyilvánosságra került egy videó, melyben Tarr Zoltán a Tisza-adó kapcsán azt mondja: „Ha majd ez kikerül, magyarázkodhatok”.  A Tisza Párt etyeki fórumán Magyar Péter pártjának alelnöke az adóemelésekről beszélt. Azt mondta, „ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet, és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet" - fogalmazott a párt alelnöke.


