Tisza-adó: Magyar Péterék egyik szponzora szerint aki többet keres, annak nagyobb arányban kell adóznia

A Tisza Párt támogatói között több olyan régi balliberális szakértő bukkant fel, akik régóta szorgalmazzák a személyi jövedelemadó (szja) emelését, vagyis az úgynevezett progresszív, többkulcsos szja-rendszer bevezetését. Ez önmagában nem meglepő, viszont a Tisza Párt gazdasági kabinetjének kedden nyilvánosságra került tervezete pontosan ezt tartalmazza, ami azt jelenti, hogy egy kormányváltás esetén Magyar Péterék súlyos többletkiadásokkal, elvonásokkal sújtanák a magyar embereket. Az Index által bemutatott dokumentum szerint a párt gazdasági szakértői az eddigi egy kulcs helyett háromkulcsos szja-rendszer bevezetését javasolják. Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1,25 millió forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket.

A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havonta.

Hiteltelen tagadás

A Tisza, Magyar Péterrel az élen, heves tagadásba menekült. Látható a feszültség, hiszen egy ilyen adótervet a választópolgárok döntő többsége elutasít, ráadásul ellentmond a pártelnök folyamatosan hangoztatott kampányígéreteinek, amelyek egyidejű és masszív szja-, illetve áfacsökkentésről szólnak.

Lapunk megkereste még kedden a Tisza Párt szakértőjét, a gazdasági kabinet koordinátorát, aki szintén tagadta, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, ami az Index birtokába került, ugyanakkor kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésünkre. Dálnoki Áron úgy fogalmazott: sem ő, sem a kollégái a Tisza Pártban nem írtak le olyat, hogy háromkulcsos progresszív szja bevezetését terveznék. További kérdésünkre, hogy fontolgatják-e a jelenlegi egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadó megváltoztatását, többkulcsos rendszer bevezetését, kitérő választ adott. Azt mondta, figyeljük Magyar Péter erről szóló kommunikációját, a konkrét terveket pedig majd később hozzák nyilvánosságra. Dálnoki tehát csak a feljegyzés létét tagadta, de nem cáfolta kategorikusan az szja emelésére vonatkozó terveket.