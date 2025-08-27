Rendkívüli

Szja-emelés: saját szakértője tette hiteltelenné Magyar Péter védekezését

Magyar Péter tagadja, hogy szja-emelést tervez a Tisza, de saját szakértője hiteltelenné tette a pártelnök szavait. A Tiszával szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász ugyanis már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót akar emelni. Az Index pedig tegnap éppen erről írt. A portál megszerzett egy, a párt vezetésének készült belsős tiszás feljegyzést, amely szerint drasztikusan növelnék a személyi jövedelemadót, átvizsgálnák, vagyis megvágnák az adókedvezményeket, cserébe kicsit mérsékelnék az áfát.

2025. 08. 27. 5:42
Forrás: ATV / YouTube
Vaskos lakossági adóemelést tervez a Tisza Párt – írta tegnap egy belsős dokumentumra hivatkozva az Index. A portál bemutatott egy feljegyzést, amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői részére, és amelyben az állt, hogy a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, egyúttal felülvizsgálnák a kedvezményeket. Ez súlyos adóemelés, lényegében a 2010 előtti, Gyurcsány-kormány-féle adórendszer felélesztése. A súlyos szja-emelést a terv kieszelői az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák eladni az adófizetőknek.

Szja-emelés: Magyar Péterék „nagy ötlete” lehet, ami hatalmas károkat okozhat

Cáfolat jött, de hiteltelen

Magyar Péter a rá jellemző stílusban azonnal cáfolni próbálta a hírt, de a Tisza körüli szakértők eddigi ténykedése egyértelműen megerősítik az Index cikkében foglaltakat.

Kezdjük rögtön Dálnoki Áron megszólalásával, ő koordinálja ugyanis annak a gazdasági csoportnak a munkáját, amely a kiszivárgott információk szerint a drasztikus adóemelésről szóló tervet elkészítette. Lapunk elérte Dálnokit, aki csupán annyit mondott, hogy nem írtak feljegyzést, az adóterveiket illetően azonban kitérő választ adott, vagyis nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésről szóló elképzelést.

Magyar Péter szolgálatában a megszorításpárti közgazdász

A Tisza körül több gazdasági szakember is mozog, érdemes megvizsgálni, ők miként vélekednek a személyi jövedelemadó kérdéséről. Egyikük Petschnig Mária Zita, akinek igen szoros a kapcsolata a párttal. A sajtóban megszorításpárti közgazdászként is emlegetett Petschnig segíti a Tisza gazdasági programjának kialakítását, emellett a pártrendezvények állandó előadója és nem mellesleg annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki szinte Magyar Péterék propagandistájává szegődött. De vegyük sorra!

Eltörölné az anyák adómentességét

Petschnig Mária Zita korábbi munkásságáról hosszan lehetne írni, meg is tettük tavaly decemberben. Akkori cikkünkből azt a megállapítást érdemes most felidézni, hogy Petschnig elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt.

Immár az egyik Tisza-sziget egyik idén márciusi rendezvényén ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. „A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – mondta Petschnig gúnyosan.

 

Teljes lebukás

De a legárulkodóbb Petschnig egy másik, szintén tavaszról származó megnyilatkozása. Az Aranyfürt Tisza-szigetnél márciusban arról beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek, ami pontosan egybevág az Index értesülésével. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – fogalmazott Petschnig, férje, Kéri László oldalán (a videón 2.54.35-től)

S hogy Petschnig mennyire nem jelentéktelen figura a Tisza környezetében, azt kellően mutatja, hogy nyáron – természetesen férje társaságában – elkísérhette Magyar Pétert Erdélybe is.

 


