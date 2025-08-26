Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

Mindenki több adót fizetne, aki bruttó négyszázezer forint fölött keres, és a családi adókedvezményt is kilőnék.

2025. 08. 26. 12:26
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
– Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó – reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportba, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának szja-emeléséről szóló terve.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. De azt is kilátásba helyezték a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői, hogy vizsgálják felül és szűkítsék az alkalmazási körét a családi adókedvezmények rendszerének.

A miniszterelnök rámutatott, Magyar Péter adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék.

A kormányfő egyben kijelentette, mindez csak akkor történhet meg, ha hagyjuk. 

De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas

– húzta alá.

 

