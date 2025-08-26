Otthon Start ProgramPanyi MiklósCSOK

Otthon start program: érdemes más támogatásokkal kombinálni

Lehetőséget biztosítanak a későbbiekben a nagyobb lakásba költözéshez is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 11:03
Támadja a baloldal az Otthon start programot Fotó: Szabad Föld / Kállai Márton
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Otthon start nevet viselő, önmagában is felvehető fix 3 százalékos hitel kombinálható más családtámogatási konstrukciókkal – hívta fel a figyelmet most megjelent Facebook-videóüzenetében Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Panyi Miklós felhívta a figyelmet: házaspároknak, gyermeket vállalóknak érdemes is a csok plusszal kombinálni az új konstrukciót. Lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy a későbbiekben a fix 3 százalékos hitelt kiegészítsék vagy pedig csok pluszra váltsanak. Ez történhet úgy is, hogy az Otthon startot lezárják, és csok pluszt igényelnek – részletezte az államtitkár, hozzátéve, ez lehetőséget nyújt majd arra, hogy nagyobb ingatlanba költözzenek.

Szintén ismert cél, a csok plusz az első saját ingatlan megszerzését segíti, az ingatlanpiacra való belépést, aki pedig már rendelkezik saját tulajdonnal, az könnyebben tud nagyobba költözni, hiszen az ingatlanügyletek jelentős hányada során egyúttal a meglévőt is értékesítik a továbbköltözők.

Másik lehetőség Panyi Miklós szerint, hogy a csok plusz segítségével a meglévő házat bővítik, ám ha nem költöznek tovább vagy nem is bővítik a házat, a csok plusz további kedvezményt jelenthet számukra. A felsorolt példákból kiderül, a fix 3 százalékos hitel egyúttal átjárhatóságot is jelent, Panyi Miklós szerint ezért is érdemes a rendeletet tanulmányozni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.