Rendkívüli

Késes támadás történt Párizsban

balesetkatasztrófavédelelemFerihegyi út

Frontális baleset történt a Ferihegyre vezető úton

Egy embert a tűzoltók emeltek ki az egyik járműből.

Forrás: katasztrófavédelem.hu2025. 12. 27. 8:33
Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út közelében – írja a katasztrófavédelem. 

Budapest, 2020. november 15. Rendőr-, mentő- és tűzoltóautó egy családi ház előtt a XXIII. kerületi Maros utcában 2020. november 15-én. A házban szén-monoxid-mérgezés miatt lett rosszul egy család több tagja. MTI/Mihádák Zoltán
A felvétel illusztráció (Forrás: MTI)

A baleset következtében egy ember beszorult, őt az egységek kiemelték a járműből. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. 


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

