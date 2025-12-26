Baleset miatt lezárták a 32-es főutat

Lezárták a 32-es főutat Pusztamonostornál, ahol két személyautó ütközött Jászberény térségében pénteken este – közölte honlapján a katasztrófavédelem.

A felvétel illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

A jászberényi hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki az egyik kocsiból.

Az érintett útszakaszt a mentés és a helyszíni szemle idejére teljes szélességében lezárták

– jelezte a katasztrófavédelem.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)