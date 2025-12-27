mezszponzorszarvasagancsEintracht BraunschweigJägermeisterSzoboszlai Dominik

Minden a szarvasaganccsal kezdődött

Ahol jó foci van, ott előbb-utóbb pénz is lesz. Megjelenik egy befektető, aki befolyást akar szerezni a klubban. Erre a képletre épül a mezszponzor feltűnése a modern futballban. A hetvenes évek óta kifinomultabb módszerekkel, elvileg szabályozott körülmények között vándorol a pénz a multiktól a futballklubokig. Olykor belép a piacra egy-egy agresszív szereplő, de ma már ritka az olyan támogató, mint a braunschweigi címercserélő Jägermeister. De hogy jön ide Ronaldinho és David Beckham?

Sz.László András
2025. 12. 27. 6:50
Günter Mast egyszer csak felhúzta magát. A legenda szerint a Jägermeister gyógynövénylikőrt gyártó cég vezérigazgatója egyszer csak rendkívül dühösen vette tudomásul, hogy rá se hederítenek az üzletfelei. Kiderült, hogy Mast úrnak sportrajongókkal van dolga, akik felpattantak az asztaltól egy nyári napon 1972-ben, és az együttműködés elmélyítése helyett a televízión bámulták az NSZK–Anglia Eb-negyeddöntő labdarúgó-mérkőzést.

A Jägermeister cég alapítójának unokaöccse ekkor ráeszmélt arra, hogy milyen szédületesen nagy lehetőség rejlik a sporttámogatásban. Ám téved, aki azt hiszi, hogy innentől ki volt kövezve az útja, és később a Bayern München mezén ott virított a cég logója. Mast ennyire nem volt és nem is lehetett nagyravágyó, ő kicsiben gondolkodott. A cég központjától, Wolfenbütteltől alig tíz kilométerre fekszik Braunschweig városa, amely akkoriban megszorongatta a nagyokat, a Bayernt és a Borussia Mönchengladbachot. Mast öt év alatt másfél millió nyugatnémet márkát fizetett volna azért, hogy a cég logója, a szarvasagancs jelenjen meg a Braunschweig mezén.

Akkoriban a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) döntött ebben a kérdésben. Először lesöpörte az asztalról az ötletet, így Mast új, erkölcsileg kifogásolható megoldáshoz folyamodott. A csapat régi, a városra utaló oroszlános címerét lecseréltette a Jägermeister logójára. A szarvasagancsos emblémát tizennyolc centiméter magasságúra növelte, és a mez közepére rakatta, hogy biztosan célba érjen az üzenet.

Lecserélt oroszlán 

A DFB tajtékzott, utasította a játékvezetőket, hogy a Braunschweiget ne engedjék ilyen mezben játszani. Mast lépéskényszerbe került: jogászokat fogadott, akik módosították az akkor már 78 éves klub alapszabályát: az addigi oroszlánt hivatalosan is szarvasra cserélték a klubcímeren. A német szövetség végül kompromisszumot csikart ki Mastből: csak tizennégy centi lehetett a logó, és szerepelnie kellett benne egy E és B betűnek is: mégiscsak Eintracht Braunschweignek hívták a csapatot. Az új mez 1973. március 24-én debütált a Schalke ellen.

Mast klubja volt az első a nagy nyugati ligák, az angol, a német, az olasz és a spanyol bajnokság csapatai közül, amelyiknek volt mezszponzora.

Az Eintracht Braunschweig azóta eltűnt a süllyesztőben, jelenleg a Bundesliga másodosztályában sínylődik. De a szponzorokat azóta sem lehet visszaszorítani, a klubok elemi érdeke az együttműködés: bődületes összegért kelnek el a hirdetési felületek. De csak később kezdődött az árrobbanás. A hetvenes években az angol Kettering Tyres autógumi-vállalkozás évi kétezer fontot fizetett a Kettering Town klubnak. Az angol szövetség a nemtetszését fejezte ki az ügylettel szemben, de tehetetlenül követte az eseményeket. Hamarosan a négy számjegyű támogatás hat számjegyűre változott: az 1980-as években a Sharp Electronics öt évre félmillió fontot folyósított a Manchester Unitednek. Ez ma már bagatell összegnek tűnik, különösen annak tükrében, hogy a világ legeredményesebb futballklubja, a tizenötszörös BEK/Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid évente kap hetvenmillió ­eurót az Emiratestől, hogy a légitársaság logója ott virítson a mezén.

Utcai viselet 

Az elit kluboknál a mezszponzorációból, a gyártó cégtől és a mezek eladásából keletkezett bevétel akár évi több tíz- vagy százmillió euró is lehet. Hihetetlenül megélénkült az eladás, mert a szponzorok ráéreztek: a futballmez utcai viseletté, kereskedelmi termékké vált, alternatív, utángyártott és limitált számú retró változatban is megjelent a piacon. Innen már csak egy lépés volt, hogy a klubok irányítói a szponzorokkal szorosan együttműködve felkapaszkodjanak egy-egy divatos társadalmi hullámra. Ennek köszönhe­tően jelent meg a mezeken a pride vagy a rasszizmus elleni küzdelem szimbóluma, olykor egy-egy felirattal megtámogatva.

firo: 22.10.2025, Football, Football, UEFA Champions League, CL, CHL, Season 2025/2026, 3rd matchday, Eintracht Frankfurt - FC Liverpool 1:5 Dominik Szoboszlai, Liverpool jubilation after goal to 1:5 (Photo by Ralf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)
Szoboszlai Dominik a csapatát, a Liverpoolt szponzoráló bank nevét feltüntető mezben. Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

A mezszponzorok és -gyártók rátelepedtek a csapatokra, olykor a válogatottakra is. Erről árulkodik a brazil Ronaldo története: az akkoriban a világ legjobb csatáraként számon tartott aranylabdás játékos az amerikai sportszergyártó, a Nike nyomására lépett pályára 1998-ban a Franciaország–Brazília világbajnoki döntőn. Pedig a meccs előtti éjszaka epilepsziás tünetekkel kezelték, másnap alig találta a helyét a pályán.

Ám a szponzor elvárta a jelenlétét, elvégre vb-döntőt csak négyévente rendeznek, a világ legnézettebb sporteseményét nem írhatja felül egy betegség, rosszullét. Különösen akkor nem, ha a sportszergyártó nemcsak a brazil válogatottat, hanem a szóban forgó zsenit is támogatta.

 

Diktál a szponzor 

Ilyen a modern futball. A szponzor nem pusztán reklámfelület-vásárló, hanem gyakorlatilag stratégiai partner. Igényli és el is várja a klubtól, hogy akár a játékospolitikába is beleszólhasson. A 2000-es évek elején Florentino Pérez elnök vezetésével a Real Madrid el tudta volna képzelni a csapatában a virtuóz Ronaldinhót. De a szépségideállal köszönő viszonyban sem lévő, rendezetlen fogsorával vigyorgó brazil helyett többek között a mezszponzor, a Siemens Mobile véleményét is latba véve inkább az angol szépfiút, David Beckhamet választotta az átigazolási piacon. Ez a befektetés pár nap alatt megtérült, a mezeladásokból agyonkereste magát a Real, még úgy is, hogy a labdarúgót érintő hivatalos, klubhoz kötődő kereskedelmi bevétel egy jelentős része Beckham menedzsmentjéhez vándorolt. A mezszponzorok nyomulását nehéz, szinte lehetetlen megállítani. Talán ezt érezte meg a DFB a hetvenes években, amikor Günter Mast gátlástalan braunschweigi hadjáratát igyekezett feltartóztatni. A Jägermeister erősebbnek bizonyult. Minden a szarvasaganccsal kezdődött.

Netflix's 'Beckham' UK Premiere - VIP Access Lugas
David Beckham kinőtte a mezek jelentette kereteket, és személyes márkává lett. Fotó: Gareth Cattermole

Borítókép: Paul Breitner német világbajnok labdarúgó az Eintracht Braunschweig jägermeisteres mezében 1977-ben (Fotó: Getty Images)    

