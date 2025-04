David Beckham nagy napja, az angol ikon máig Premier League-csúcstartó

Kijelenthetjük, hogy David Beckham a világ labdarúgásának az egyik legismertebb alakja, akiért milliók rajonganak, bármerre is járunk a Földön. Labdarúgó-karrierje során, majd után igazi celebstátusba került, rengeteg reklámszerződése van, továbbá több filmben is szerepelt. Az angol szélső rendkívül fiatalon került fel a Manchester United felnőttcsapatához, 17 évesen már bemutatkozhatott a Ligakupában a Vörös Ördögök mezében. Napra pontosan harminc éve pedig a Premier League-ben is megkapta a lehetőséget a bizonyításra Sir Alex Fergusontól: 1995. április 2-án az ősi rivális Leeds United ellen futhatott ki először angol elsőosztályú bajnokin az Álmok Színházának gyepére. Ez volt a kezdete egy páratlan karriernek, amelynek során David Beckham a Manchester United után a Real Madrid, a Paris Saint-Germain, az AC Milan és a Los Angeles Galaxy színeiben is játszott.

David Beckham szabadrúgást lő: ilyenkor már rettegtek az ellenfél kapusai (Fotó: AFP/PA/John Giles)

1995. április 2. David Beckham nagy napja

Két évvel korábban, az angol Ligakupában csereként beállva ugyan már debütált a Manchester United felnőttcsapatában David Beckham, de karrierje igazi lehetőségét 1995. április 2-án kapta meg.

Sir Alex Ferguson a kezdőben szavazott bizalmat a Leeds United elleni rangadón az akkor még csak 19 éves jobbszélsőnek. A klub történetének egy legendás csapatában jutott szóhoz, amelyben Peter Schmeichel, Steve Bruce, Denis Irwin, Roy Keane, Mark Hughes vagy éppen Andy Cole rúgta a bőrt. A debütáló mérkőzése 0-0-s döntetlennel ért véget.

Ezt az első Premier League-mérkőzést még másik 264 követte

Beckham 21 575 percen át küzdött a vörös mezért a bajnokságban

Az Angliában lehúzott tizenegy szezon alatt összesen 394 alkalommal lépett pályára a Manchester Unitedben.

A Vörös Ördögök szurkolóit 85 góllal és 121 gólpasszal tette boldoggá.

Hat angol bajnoki cím, BL-trófea, legendás triplázás

David Beckham 1992 és 2003 között erősítette a Manchester United együttesét, ahol lényegében felnőtt, hiszen előtte a Vörös Ördögök utánpótláscsapatait is végigjárta, tagja volt a legendás '92-es generációnak, olyan futballistákkal együtt, mint Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville vagy éppen Nicky Butt.

Hatszor lett angol bajnok, két-két alkalommal hódította el az FA-kupát és az FA Charity Shieldet, 1999-ben pedig felült a csapattal Európa trónjára, Bajnokok Ligáját nyert. Minden idők legemlékezetesebb döntőjét nyerték meg a manchesteriek: a hosszabbításban szerzett két góllal fordítottak a Bayern München ellen a barcelonai fináléban. Beckham kulcsszerepet játszott ebben, mindkét találat az ő szöglete után született.

Ebben az idényben a Premier League és az FA-kupa is a Unitedé lett, történelmet írt a klub a triplázással.

Beckham további négy országban játszott

Miután 2003 nyarán visszautasíthatatlan ajánlatot kapott, valamint a viszonya is megromlott Sir Alex Fergusonnal, Madridba tette át a székhelyét az angol szélső, ahol a galaktikus Real Madrid oszlopos tagjává vált. A négy évig tartó spanyol kaland trófeák tekintetében közel sem volt annyira eredményes, mint a Manchesterben töltött időszaka. Beckham egyszeres spanyol bajnokként és Szuperkupa-győztesként távozott az Egyesült Államokba.

A Los Angeles Galaxy színeiben öt szezont húzott le, közben pedig kölcsönben is szerepelt Olaszország egyik ikonikus klubjánál, az AC Milannál. Karrierjét végül a Paris Saint-Germainben fejezte be 2013-ban.

Profi labdarúgókarrierje során összesen 724 alkalommal lépett pályára, 127 gól és 295 gólpassz után akasztotta szögre a stoplist.

Ma már a Lionel Messit is soraiban tudó Inter Miami tulajdonosaként dolgozik a futball világában.

David Beckham a mai napig Premier League-csúcstartó

David Beckham a játék sok elemében kiemelkedő volt. Híres volt legendásan pontos beadásairól, ha szögletről, ha szabadrúgásról, ha nyílt játékhelyzetről volt szó.

Viszont talán még ennél is jobban kiemelkedett a szabadrúgásaival. Beckham 18 alkalommal szerzett közvetlen szabadrúgásból gólt a Premier League-ben, ezzel a mai napig rekordtartó. A karrierje során 65-ször járt túl a kapusok eszén rögzített szituációkból.

Különösen emlékezetes a Görögország ellen szerzett gólja, ennek köszönhetően jutott ki Anglia a 2002-es világbajnokságra.