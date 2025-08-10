Orbán ViktorDonald TrumpVlagyimiir Putyin

Orbán Viktor: Remélem, most nem lőnek bakot + videó

Egyetlen dolgot kell tenniük, támogatni Trump elnök urat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 17:24
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Háború vagy béke? Trump békét akar, ezért tárgyal jövő pénteken Putyinnal. Most az európai vezetők is kapnak egy esélyt. Ők elpuskázták a békét, most helyrehozhatják. Egyetlen dolgot kell tenniük, támogatni Trump elnök urat. Remélem, most nem lőnek bakot. Magyarország érdeke a szankciók megszüntetése, az öldöklés leállítása és a világgazdaság vérkeringésének újraindítása” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő egy videórészletet is közölt a pénteki rádiós interjúból, ahol arról beszélt, 

hogy az európaiak elaludtak. Magyarországnak pedig ott van egy javaslata Brüsszel asztalán. 

Többször személyesen is azt javasolta az uniós csúcsokon, hogy ne az európai intézmények vezetői tárgyaljanak, mert a vámtárgyalásoknál láttuk mire képesek, ez kevés lesz.

Moszkvában még kevesebb, mint Washingtonban. Ne ők, hanem a német kancellár és a francia elnök együtt menjenek el Európa nevében tárgyalni Moszkvába. Legyen orosz–európai csúcs, mert a háború Európában van. Nekünk kell a legaktívabbnak lenni, a legkedvezményezőbb készséggel rendelkezőnek lenni. Ez most nincs, mert az európaiak egy más logikát követnek, viszont lehet, hogy hamarosan összejön egy orosz–amerikai csúcs. Az jó, mert béke lehet, de az európaiak ebből ki fognak maradni. Mellékszereplők leszünk a saját kontinensünk belső biztonságának intézésében

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár Judit
idezojelekFodor Gábor

Gyilkosságot nem imitálunk!

Idősebb, de főleg fiatalok részvételével tartott beszélgetéseinken, gyakran vitáinkon rengeteg kérdés merül fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.