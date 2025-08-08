Saját játékosa kritizálta Bognár György taktikáját a Paks súlyos Kl-veresége után

Még csak a párharc első meccsén vannak túl a csapatok, Pakson máris elkönyvelik a kiesést, legalábbis nyilatkozatában Bognár György és Tóth Barna sem beszélt már reális továbbjutási esélyekről. Az ukrán Polisszja nagyon sima győzelmet aratott 3-0-ra a Magyar Kupa győztese ellen, és Bognár György szerint még a gólkülönbség sem volt túlzó.

Az ukrán csapat összetörte a Paks továbbjutási reményeit a Konferencialigában. Fotó: Paks FC

– Az ellenfél jobban játszott, mint mi, a játék képe alapján még a különbség sem túlzott – ismerte el Bognár György. – Gyorsabban, frissebben játszottak az ukránok, veszélyesebbek voltak a kapura, megérdemelt volt a győzelmük. Mi kényelmesebben játszottunk, lassabban játszottuk meg a labdákat, rosszul alakult az eredmény is, mezőnyben és helyzetkialakításban is jobb volt az ellenfél.

Bognár szerint a jövő csütörtökön esedékes paksi visszavágónak is maradt tétje a Paks számára: ha nem is a továbbjutás kiharcolása, de a csapat becsülete mindenképpen.

– Ha a továbbjutásra nem is látok esélyt, mert jó csapat az ellenfél, de feladatunk van, hazai pályán nyernünk kell. Még ha kiesünk, akkor is – tekintett előre a vezetőedző.

Baj volt Bognár György taktikájával?

A 198 centi magas Tóth Barna az előző idényben a Paks egyik legveszélyesebb fegyvere volt, 45 meccsen 17 gólt szerzett, ám a Polisszja ellen az ő erősségei sem tudtak érvényesülni a kapu előtt.

A 30 éves csatár vélhetően nem tudatosan, de mégiscsak Bognár György taktikáját kritizálta a meccs utáni nyilatkozatában.

– Sajnos el kell ismerni, hogy az ellenfél a mai meccsen egyértelműen jobb csapat volt, úgy érzem jóval felkészültebbek voltak taktikailag a játékunkra – jelentette ki Tóth Barna. – Mi kockáztattunk, felvállaltuk a nyílt játékot, egy-két lehetőségünk volt ebből, de ők ezt sokkal jobban kihasználták, taktikailag éltek ezzel, és tetemes előnyre tettek szert. Kívülről óriási hibáknak tűnhetnek a védelmi hibák, de ilyenkor az egész csapat felvállalja a kockázatot, és ezek benne vannak a mi játékunkban, amiket most jól játszottak ki. A reális továbbjutási esélyek távol kerültek.

Mit mutat a Paks nemzetközi eredményessége?

Tóth Barna többször is taktikai vereségre utalt, ami alapvetően edzői felelősségnek tűnik. Bognár György rendszeresen megkapja kívülről a kritikákat, hogy nem halad a korral, nem használja a modern kori futballban rendelkezésre álló analitikus módszereket, statisztikai alapú elemzéseket.

A válasz általában az, hogy Magyarországon példát lehet venni a Paksról, amely csupa magyar játékossal, nem kiemelkedő költségvetéssel is szórakoztató futballt játszik, ott van az NB I élmezőnyében és még a Fradi ellen is versenyképes, lásd a legutóbbi két Magyar Kupa-győzelmet.

Csakhogy közben a nemzetközi porondon jönnek a pofonok, tavaly éppen a cseh Mlada Boleslav intézte el a Paksot hasonlóan 3-0-ra a Konferencialigában.