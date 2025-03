Miért kallódott eddig Tóth Barna? Bognár György felfedezettje, a későn érő gólkirályjelölt

A Paks szurkolói csapatuk pénteki, Újpest elleni 6-1-es gálája közben többször is Marco Rossi nevét skandálták. A szövetségi kapitány éltetését Tóth Barna remeklése váltotta ki – a négyszer is eredményes csatár ugyan nem kapott meghívót a Törökország elleni, jövő heti Nemzetek Ligája-meccsekre, de ha így folytatja, a jövőben még kiérdemelheti a lehetőséget.

Tóth Barna a mostani idényben a bajnokságban, a Magyar Kupában és a Konferencialiga selejtezőjében is szerzett gólt (Fotó: Vasvári Tamás)

Tóth Barna mindig motivált az Újpest ellen

A 30. születésnapját a 6-1-es győzelem előtti napon ünneplő Tóth Barna a négy találattal egy csapásra az NB I góllövőlistájának a második helyére került. A mostani idényben 23 bajnokin tízszer volt eredményes, emellett még a Konferencialiga selejtezőjében és a Magyar Kupában is gólt szerző támadó ezzel már csak egy góllal marad el csapattársától, Böde Dánieltől, aki 38 évesen vezeti a góllövőlistát. Mint elárulta, az Újpest ellen egyébként is volt miből erőt merítenie.

Újpesten nevelkedtem, ott nőttem fel, ezért mindig egy kis pluszmotivációt jelent, ha ellenük lépek pályára

– nyilatkozta Tóth Barna az ő négy góljáról is emlékezetes meccs másnapján.

A szezonban eddig 24 meccsen 53 gólt jegyző paksiak vezetőedzője, Bognár György a találkozó után arról beszélt, hogy ha az első félidőben nem egy, hanem két csatárral támad a Paks, akár már akkor is több gólt szerezhetett volna. Természetesen kitért Tóth Barna teljesítményére is.

– Megérdemelten szerzett négy gólt, kevés játékosnak sikerül ezt elérnie. Aktív volt, pozícióban találták meg a labdák, és a mezőnyjátékból is kivette a részét – dicsérte támadóját Bognár György.

Vízválasztó volt a monori időszak

Tóth Barna alig több, mint egy éve, 2024 februárjában csatlakozott Bognár György csapatához, a Kecskeméttől igazolt Paksra. A kecskeméti klub színeiben mutatkozhatott be az élvonalban – méghozzá viszonylag későn, 2022 nyarán, 27 esztendős korában.

No, de haladjunk sorban!

Az 1995-ös születésű Tóth 15 évesen került be az Újpest utánpótlásába, a lila-fehérek U21-es csapatánál azonban nem jutott feljebb, így 2015-ben átkerült a városi rivális Honvéd kötelékébe. Kispestről Vácra és Siófokra is kölcsönadták, végül 2018-ban – szabadon igazolhatóként – a Monorhoz került. Az akkor harmadosztályú Monornál töltött időszak kulcsfontosságúnak bizonyult a továbbiak szempontjából, erről vallott maga Tóth Barna is, aki tavaly ősszel a Csakfocinak elárulta: az is felmerült, hogy civil foglalkozást választ magának, hiszen egyetemi tanulmányait éppen a monori időszak kezdetén fejezte be.

Úgy érkeztem Monorra, hogy ha nem alakulnak jól a dolgok, és nem indul el pozitív irányba a karrierem, akkor valószínűleg a diplomámmal kezdek el komolyabban foglalkozni. Szerencsére a monori időszak nagyon jól sikerült, és ott végre elindult felfelé a pályafutásom

– nyilatkozta Tóth.

A Monor Tóth Barna érkezése után bajnokként feljutott az NB II-be, ahol a csatár 14 góllal csapata legeredményesebbje volt, a klub mégis utolsóként végzett, így visszaesett a harmadik vonalba. Tóth oda már nem tartott a monori csapattal, 2018 és 2021 között viszont folytatódott az útkeresése: a Nyíregyháza, az Ajka és a Haladás színeiben is szerepelt a másodosztályban.

Nyíregyházán 16 tétmeccsen 4

Szombathelyen 24 találkozón 9

Ajkán 15 érkőzésen 3 találatig jutott

Mindeközben több figyelmet fordított az egyéni felkészülésre, sportpszichológushoz fordult, ilyen szakember pedig azóta is segíti őt.

Nem tartja későinek az élvonalbeli bemutatkozást

Négy éve, 2021-ben újabb fontos mérföldkőhöz ért Tóth Barna pályafutása, amely a Kecskemét színeiben folytatódhatott. Tóth egy idényt a második ligában töltött a csapattal, amelynek feljutásához tíz góllal járult hozzá. Mindezek után 2022 nyarán jött el az NB I-es bemutatkozás ideje. A futballista ekkor 27 éves volt. Eddigre már-már elengedte a gondolatot, hogy belőle is NB I-es játékos lehet, ám végül sikerült bemutatkoznia az élvonalban, ezzel pedig valóra vált az álma.

Jó lett volna, ha bizonyos lépcsőfokokat hamarabb megugrok, vagy gyorsabban fejlődöm, és már a húszas éveim elején elérhetem ezt a szintet, de ezeket a lépéseket mind végig kellett járnom ahhoz, hogy most itt legyek, és stabilan játszhassak az NB I-ben

– mondta Tóth, aki 89 kecskeméti színekben játszott tétmérkőzésén húsz alkalommal talált a kapuba, emellett kiosztott húsz gólpasszt is.

Rögös út vezetett az élvonalig, de ma már a fél NB I leigazolná

Tóth Barna tehát tavaly februárban került jelenlegi állomáshelyére, a Pakshoz, ahol eddig 45 tétmeccsen 14 találatig jutott, vagyis nagy rá az esély, hogy jobb mutatókkal zár majd, mint eddigi legjobb időszakában, Kecskeméten. Ez másoknak is feltűnt. Amint azt a futballistát képviselő CMG menedzseriroda társtulajdonosa, Kövesdi Viktor januárban elmondta, a téli átigazolási időszakban öt első osztályú magyar csapattól érkezett megkeresés, azaz szinte a fél NB I szívesen magához vette volna Tóth Barnát akár kölcsön, akár végleg.

Tóth Barna remekül érzi magát Pakson, ahol gólerős játékkal örvendezteti meg a drukkereket (Fotó: Szigetváry Zsolt)

Paks: négy csatárral a bajnoki címért

Bognár György Tóth és Böde mellett Ádám Martin és Könyves Norbert téli leigazolása után négy támadóval is számolhat, közülük Tóth kivételével mindhárom másik játékosnak van válogatott múltja. Visszatérése óta Ádám Martin és Könyves Norbert is két-két gólt szerzett. A 190 centiméter magas Böde és a nála egy centivel magasabb Ádám Martin legfőbb fegyvere a fizikai erő, ám mellettük – noha megjelenése eltér Bödéétől és Ádámétól – a 198 centiméter magas Tóth Barna is az „erőcsatárok” közé tartozik. Tett érte, hogy így legyen, az elmúlt években nagyjából tíz kiló izmot szedett magára.

Tóth Barna már fiatalon is felvállalta az ütközéseket, a párharcokat, ezt pedig az élvonalban is kamatoztatni tudja. Azzal, hogy Tóth magasabb riválisainál, a fejjátékára is jobban alapozhatnak a csapattársak – az Újpest elleni második gólját is egy fejes után szerezte. Érdekesség, hogy a paksi támadónégyesből magasságával kiemelkedik Tóth Barna, Könyves Norbert ugyanis a legalacsonyabb a maga 185 centijével.

Sokan „aggódtak”, hogy a négy ilyen kaliberű támadó közötti konkurenciaharc akár a csapat kárára is lehet, egyelőre azonban ennek az ellenkezője látszik beigazolódni. A Paks a hét eddig lejátszott tavaszi bajnokijából ötöt megnyert, kétszer pedig döntetlent ért el, ezzel mostanra reális esélye lett arra, hogy akár a bajnoki címért is harcoljon a szezon végén. Ehhez sokat hozzátehet Tóth Barna is, aki ha hasonlóképpen folytatja, csapattársaival, a törökök elleni NL-rájátszásra szóló kerethirdetéskor mellőzött Böde Dániellel és Ádám Martinnal ellentétben hamarosan Marco Rossi hívására is számíthat.

Íme, Tóth Barna négy gólja, a Paks Újpest elleni győzelmének összefoglalója: