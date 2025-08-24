Rendkívüli

Újabb csodás magyar sportsiker, két aranyérem a világbajnokságon

Dárdai Bence

Londonból jött a jóslat: nagy jövőt látnak Dárdaiban

Az angol BBC minden idény előtt összeállítja azon fiatal játékosok listáját, akik az adott Bundesliga-idényben berobbanhatnak a köztudatba. Az idei felsorolás különlegessége, hogy egy magyar futballista neve is szerepel rajta: Dárdai Bencéé.

C. Kovács Attila
2025. 08. 24. 17:15
Dárdai Bence már az előző idényben is rendszeres ott volt a Wolfsburg kezdőcsapatában. Forrás: SWEN PFORTNER/DPA
A rangsor első helyén a címvédő Bayern München friss igazolása, Tom Bischof kapott helyet. A mindössze húszéves középpályást a TSG Hoffenheim csapatától szerezték meg a bajorok, a BBC szerint pedig stabilitást és dinamizmust vihet a rekordbajnok középpályájára. A második helyen Dárdai Bence neve olvasható, akihez nagy reményeket fűznek Wolfsburgban. 

Dárdai Bence berobbanhat a 2025/26-os idényben.
Dárdai Bence berobbanhat a 2025/26-os idényben. Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto

Dárdai Bence lehet a Bundesliga következő csillaga

A 19 éves középpályást a cikk szerint tehetsége és játékintelligenciája miatt különösen nagyra tartják, és ebben az idényben jó eséllyel komolyabb szerepet kaphat a wolfsburgiaknál. Bár a Heidenheim elleni nyitófordulóban még nem lépett pályára, a szakértők szerint hamarosan kulcsembere lehet a VfL Wolfsburgnak.

A BBC kiemelte, hogy Dárdai Pál legkisebb fia korábban a német utánpótlás-válogatottakban is bizonyította képességeit, felnőtt szinten azonban már a magyar nemzeti csapatot választotta

A cikk hozzáteszi, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány is rendszeresen számol vele, valószínűleg a közelgő vb-selejtezőkön is pályára lép majd. 

A 19 éves magyar játékos már az előző szezonban is rendszeres ott volt a wolfsburgiak kezdőcsapatában, összesen 21 Bundesliga-mérkőzésen lépett pályára, melyeken egy gól és két gólpassz volt a mérlege. 

A három fős listát a Borussia Dortmund fiatal tehetsége, Julien Duranville zárja, akinek visszatérését Niko Kovac vezetőedző különösen várja. A mindössze 19 éves támadó ereje és gyorsasága miatt komoly veszélyt jelenthet az ellenfelek kapujára.

A BBC tehát úgy látja, a Bundesliga idei szezonja akár a magyar középpályásról is szólhat – Dárdai Bence előtt minden adott, hogy nevet szerezzen magának a német élvonalban.

