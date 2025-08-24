Londonból jött a jóslat: nagy jövőt látnak Dárdaiban

A rangsor első helyén a címvédő Bayern München friss igazolása, Tom Bischof kapott helyet. A mindössze húszéves középpályást a TSG Hoffenheim csapatától szerezték meg a bajorok, a BBC szerint pedig stabilitást és dinamizmust vihet a rekordbajnok középpályájára. A második helyen Dárdai Bence neve olvasható, akihez nagy reményeket fűznek Wolfsburgban.

Dárdai Bence berobbanhat a 2025/26-os idényben. Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto

Dárdai Bence lehet a Bundesliga következő csillaga

A 19 éves középpályást a cikk szerint tehetsége és játékintelligenciája miatt különösen nagyra tartják, és ebben az idényben jó eséllyel komolyabb szerepet kaphat a wolfsburgiaknál. Bár a Heidenheim elleni nyitófordulóban még nem lépett pályára, a szakértők szerint hamarosan kulcsembere lehet a VfL Wolfsburgnak.

A BBC kiemelte, hogy Dárdai Pál legkisebb fia korábban a német utánpótlás-válogatottakban is bizonyította képességeit, felnőtt szinten azonban már a magyar nemzeti csapatot választotta.

A cikk hozzáteszi, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány is rendszeresen számol vele, valószínűleg a közelgő vb-selejtezőkön is pályára lép majd.