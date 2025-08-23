Schäfer András kezdett, nyert az Union Berlin a Bundesligában

Schäfer András, a magyar válogatott 26 éves középpályása végigjátszotta a találkozót, melyet Ilyas Ansah két góljával nyert meg 2-1-re a fővárosi együttes. A Wolfsburg – melyben Dárdai Bence a kispadon ült – idegenben győzött 3-1-re a Heidenheim ellen. A tavaly bajnok, legutóbb ezüstérmes Bayer Leverkusen – melynek kispadján ezen a meccsen mutatkozott be a Bundesligában a Xabi Alonsót váltó holland Erik ten Hag – odahaza meglepetésre 2-1-re kikapott a Hoffenheimtől.



Bundesliga, 1. forduló:

Eintracht Frankfurt–Werder Bremen 4-1 (2-0)

SC Freiburg–FC Augsburg 1-3 (0-3)

FC Heidenheim–VfL Wolfsburg 1-3 (1-1)

Bayer Leverkusen–TSG Hoffenheim 1-2 (1-1)

Union Berlin–VfB Stuttgart 2-1 (2-0)