Schäfer András kezdett, nyert az Union Berlin a Bundesligában

A Schäfer Andrással felálló Union Berlin hazai pályán egy góllal legyőzte a kupacímvédő VfB Stuttgartot a német labdarúgó-bajnokság első fordulójának szombati játéknapján.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 18:01
Schafer András gólöröme Berlinben Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
Schäfer András, a magyar válogatott 26 éves középpályása végigjátszotta a találkozót, melyet Ilyas Ansah két góljával nyert meg 2-1-re a fővárosi együttes. A Wolfsburg – melyben Dárdai Bence a kispadon ült – idegenben győzött 3-1-re a Heidenheim ellen. A tavaly bajnok, legutóbb ezüstérmes Bayer Leverkusen – melynek kispadján ezen a meccsen mutatkozott be a Bundesligában a Xabi Alonsót váltó holland Erik ten Hag – odahaza meglepetésre 2-1-re kikapott a Hoffenheimtől.


Bundesliga, 1. forduló: 
Eintracht Frankfurt–Werder Bremen 4-1 (2-0)
SC Freiburg–FC Augsburg 1-3 (0-3) 
FC HeidenheimVfL Wolfsburg 1-3 (1-1) 
Bayer Leverkusen–TSG Hoffenheim 1-2 (1-1) 
Union Berlin–VfB Stuttgart 2-1 (2-0)

