Kínos égés a Bundesligában, a Dortmund-legenda riporter barátnője élőben bakizott

Egy mezcsere zavarhatta meg a riporternőt. Miután az Eintracht Frankfurt hazai pályán 4-1-re legyőzte a Werder Brement a Bundesliga első fordulójában, Katharina Kleinfeldt, a Sky riportere interjút készített a vesztes csapat kapitányával, Marco Friedllel. Csakhogy ő a lefújás után mezt cserélt a frankfurti kapussal, így Eintracht címerrel a mellkasán jelent meg a kamerák előtt, a riporter pedig a győzelemről kezdte kérdezni.

Katharina Kleinfeldt kínos hibát követett el élőben a Bundesligában (Fotó: firo Sportphoto/Max Ellerbrake)

A riporternő azt kérdezte, hogy örül-e a játékos a 4-1-es győzelemnek, mire Friedl meglepettségében lesütötte a tekintetét, kicsit elnevette magát, majd zavartan közölte:

– Én Werder Bremen-játékos vagyok, ha esetleg nem tudná – majd Friedl meg akarta szakítani az interjút, kivette volna a fülhallgatót a füléből és már távozni készült, miközben a riporternő sajnálkozva kért elnézést tőle, és pórbált kezet fogni vele, nem sok sikerrel enyhítve a sértődött futballistát.

Megszólalt a nagyot hibázó riporter, aki a Dortmund-sportigazgató barátnője

A meccs másnapján, vasárnap megszólalt Katharina Kleinfeldt a kínos hibájáról.

– Remélem, hogy Marco néhány nap múlva mosolyogni fog az egészen. A mérkőzés előtt interjút készítettem vele a buszon, de sajnos az Eintracht meze a lefújás után egy pillanatra összezavart, így elkövettem ezt a szerencsétlen hibát – magyarázkodott.

Katharina Kleinfeldt arról is ismert, hogy Sebastian Kehl barátnője. Kehl jelenleg a Dortmund sportigazgatójaként befolyásos szereplője a Bundesligának, korábban pedig a csapat legendás középpályása volt, háromszor volt bajnok a csapattal, 2013-ban BL-döntős volt, a nénet válogatottal pedig világbajnoki ezüst- és bronzérme is van.