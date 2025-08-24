Visszatért Józsefvárosba, amit a helyiek nem szerettek volna + videó

Drogosok, patkányok és prostituáltak lepték el Józsefvárost – számolt be róla a Hír TV. Kozma Lajos, a kerület fideszes önkormányzati képviselőjelöltje a televíziónak elmondta: amióta a 8. kerületben baloldali városvezetés van, semmilyen fejlesztés nem történt. A környékre viszont visszatért a prostitúció, megjelentek a patkányok és egyre több a drogos. Egy hajléktalan férfi a riportban elmondta, hogy poloskával fertőzött helyekre kényszerítették a baptistáknál, és öt szálló is így működik.

Kozma Lajos rendbe tenné Józsefvárost (Fotó: Facebook)

Megjött a baloldal, elindult a mélyrepülés

A helyiek nagy része csak akkor megy ki az utcára, ha nagyon muszáj, több társasházba pedig azért járnak a drogosok, hogy belőjék magukat.

A kerület azóta van mélyrepülésben, mióta baloldali városvezetés irányítja.

– Mindenféle drogot meg lehet itt kapni, egyszerűbb megvenni, mint a zsömlét. Semmilyen szabályozás vagy retorzió nincs, kevés a kerületőr és a rendőr, több emberre, valamint a szeptembertől az utcákon jelen lévő polgárőrség támogatására lenne szükség. A társasházainkban mindenhol lecsapódik ez a probléma, minden családot érint. Fertőzöttek a játszóterek, az emberek nem szívesen mennek ki a közterületekre – állította Kozma Lajos.

Szemét és ürülék az utcákon

Radics Béla, a kormánypártok fővárosi képviselője szerint itt az ideje, hogy rend, biztonság és nyugalom legyen Józsefvárosban. – Ott egy általános állapot az, ami más kerületekben csak lomtalanításkor látható.

Különböző vas és alumínium eszközök, sütők és mindenféle roncsok az utcán hevernek, szinte minden sarkon megtalálhatók az ember ürülékek. Ezen a környékén az ember nem szívesen engedné el a feleségét egyedül

– jelentette ki. Hozzátette, szeptember 21-én lesz időközi választás, ahol ha minden jól megy, egy lépést lehet tenni azért, hogy Józsefváros szebb és biztonságosabb kerület legyen.