Szörnyű halál, cápa végzett a triatlonistával Kalifornia partjainál + videó

Egy héttel az eltűnése után Kalifornia partjainál megtalálták a triatlonista Erica Fox holttestét, aki cápatámadás áldozata lett. Erica Fox felkutatására nagy erőket mozgósítottak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 10:49
Erica Fox rengeteg triatlonversenyen indult
A kaliforniai hatóságok megtalálták és azonosították Erica Fox holttestét, aki 2025. december 21-én tűnt el Lovers Point közelében. Az 55 éves triatlonista több sporttársával ment úszni, de már nem tért vissza. Az NBC News beszámolója szerint két szemtanú a partról azt mondta a hatóságoknak, hogy az eltűnésekor cápát láttak a vízben, és tanúi voltak egy olyan jelenetnek, ami az eltűnt triatlonista elleni támadásnak tűnt. Egyikük konkrétan arról számolt be, hogy a cápa állkapcsai között látta is a szörnyű halált halt triatlonista testét.

Erica Fox még december 21-én tűnt el, a holttestét egy hét kutatás után találták meg
Erica Fox még december 21-én tűnt el, a holttestét egy hét kutatás után találták meg

Erica Fox felkutatására nagy erőket mozgósítottak

A múlt héten nagy erőket mozgósítottak a triatlonista felkutatására, amelybe az amerikai parti őrség több egységét, valamint a helyi tűzoltóság és rendőrség erőit, repülőgépeket, drónokat, hajókat és búvárokat is bevontak. Erica Fox holttestét végül eltűnésének helyétől 30 mérföldre, körülbelül 50 kilométerre találták meg.

A kaliforniai halászati és vadvédelmi kormányzati ügynökség adatai szerint Kaliforniában ritkán fordul elő cápatámadás, 1950 óta 230 ilyen eset történt, melyek 16 halálos áldozatot követeltek az Erica Fox elleni támadás előtt. Az óceáni tevékenységek, beleértve a szörfözés robbanásszerű növekedését, fellendültek, de a cápatámadások száma nem növekedett.

 


 

