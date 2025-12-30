Rendkívüli

Kanadai hátvéddel erősített a Ferencváros az év utolsó előtti napján

Az év utolsó előtti napján erősített a Ferencváros jégkorongcsapata. A zöld-fehérek a honlapjukon jelentették be, hogy a komoly nemzetközi rutinnal rendelkező kanadai Luke Green náluk folytatja a pályafutását. Green hátvéd, és nagy erősítést jelenthet a Ferencváros csapatának.

2025. 12. 30. 11:19
Luke Green az FTC csapatába igazl Forrás: Fradi.hu
A Ferencváros honlapjának keddi beszámolója szerint a 27 éves Luke Green korábban a Saint John Sea Dogs, a Sherbrooke Phoenix és a Manitoba Moose együttesében hokizott. A hátvédet a Winnipeg Jets a 2016-os NHL-draft harmadik körében, a 79. helyen választotta ki, és bár NHL-találkozón nem lépett jégre, értékes tapasztalatokat szerzett az észak-amerikai profimezőnyben. Később a finn Vaasan Sport, a svéd Västerviks IK, a szlovák HK Nitra és a német Düsseldorfer EG színeiben szerepelt.

A Ferencváros az osztrák ligában szerepel
A Ferencváros az osztrák ligában szerepel (Forrás: Fradi.hu)

Luke Green komoly erősítést jelenthet a Ferencváros csapatának

„Több országban és eltérő játékrendszerekben is helytállt. Bizonyította, hogy támadásban aktív, ponterős hátvéd, aki komoly erősítést jelenthet együttesünk számára. Játékát megbízható védekezés, kiváló korcsolyázás és a támadások aktív támogatása jellemzi” – írta Luke Greenről az FTC honlapja.

Az FTC újoncként 12 győzelemmel és 18 vereséggel a nyolcadik helyen áll az osztrák ligában.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

