Tűzijátékozik szilveszterkor? Akkor ezeket fontos tudnia és betartania!

Holnap itt az év utolsó napja, sokan tűzijátékozással búcsúztatják majd az óévet és köszöntik az újesztendőt. Magyarországon a tűzijátékok általános használata december 31-én 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig engedélyezett, de városonként, településenként eltérő lehet, Budapesten szigorúbb a szabály. A szilveszteri tűzijátékok biztonságos felhasználására figyelmeztet a katasztrófavédelem a közösségi oldalán.

Pirotechnikai termékeket, tűzijátékokat forgalmazó budapesti árusítóhely 2025. december 29-én

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Mint írják, a tűzijátékokkal kapcsolatos tűzmegelőzés a vásárlásnál indul. Soha ne vásároljunk tűzijátékot aluljáróban, piacon vagy csomagtartóból. Amit ott adnak, az tűzvédelmi szempontból nem biztos, hogy megfelelő – mutattak rá.

Szilveszteri tűzijátékokat csak a hatóságok által ellenőrzött legális árusítóhelyeken vásároljunk, ahol szakképzett árusoktól, tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékokat vehetünk.

A katasztrófavédelem bejegyzésében figyelmeztetett, hogy a tűzijátékot ne hagyjuk az autóban. Otthon ne tegyük a fűtés és a tűzhely közelébe, mert a melegtől idő előtt működésbe léphetnek. Ne érje napfény, pára, víz, és a kíváncsi gyerekek, háziállatok se férjenek hozzá. Ne tároljuk együtt benzinnel, gázolajjal, hígítóval és más éghető anyagokkal sem – tették hozzá.

A szilveszteri tűzijátékokat szabad téren – kertben, közterületen – használjuk. A társasház ablaka és erkélye nem számít annak.

Fontos betartani a tűzijátékokhoz tartozó útmutatóban foglaltakat: abból kiderül, hogy hova kell helyezni, hol kell meggyújtani, milyen irányba fog működni, és mekkora védőtávolságot kell tőle tartani.

A tűzijátékot soha ne irányítsuk

emberre,

állatra,

növényre,

járműre

vagy épületre.

A rakétákat ne indítsuk fák, vezetékek alól, vagy épületek közvetlen közelében, illetve ha erős szél fúj. A tűzijátékokat nem szabad megbontani vagy átalakítani, ha valamelyik tűzijáték vizes lett, azt még azután se használjuk, hogy megszáradt. Az elhasznált eszközök még forró maradványait ne dobjuk azonnal a hulladékgyűjtőbe, mert tüzet okozhat.

A háziállatok védelmére is felhívta a figyelmet a szilveszteri tűzijátékok idején a katasztrófavédelem. A kutyát ne kössük meg, inkább engedjük be a házba, készítsük fel és nyugtassuk meg a négylábút – tanácsolták.