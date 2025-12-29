szigorú szabályszilveszteri tűzijátékokateszköz

Szigorú szabályok a szilveszteri tűzijátékokra – ezt mindenkinek tudnia kell

Szilveszter közeledtével fokozott óvatosságra int a katasztrófavédelem, a tűzijátékokat csak meghatározott időben és körültekintően szabad használni.

2025. 12. 29. 19:12
A szilveszteri tűzijátékok biztonságos használatára figyelmeztet a katasztrófavédelem, hangsúlyozva: csak legális árusítóhelyről vásároljanak, és kizárólag a kijelölt időszakban, szabadtéren használják az eszközöket.

Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője a közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy szilveszteri tűzijátékokat csak az erre kijelölt, a hatóságok által ellenőrzött, 

legális árusítóhelyeken vásároljanak az emberek, ahol szakképzett árusoktól lehet tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékokat venni.

A megvásárolt tűzijátékot megfelelően kell tárolni: 

a pirotechnikai eszközöket ne hagyják a gépjárműben, otthon a fűtőberendezéstől, a tűzhelytől és egyéb éghető anyagoktól távol helyezzék el, ne érje napfény, pára vagy víz, és a gyermekek, illetve a házi kedvencek se férhessenek hozzá

− kérte a szóvivő.

A biztonságos felhasználással kapcsoltban Mukics Dániel hangsúlyozta, hogy a tűzijátékokat december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig, kizárólag szabadtéren − kertben vagy közterületen − lehet felhasználni, a társasházak ablakából vagy az erkélyről nem szabad indítani.

Fontos betartani a tűzijátékokhoz tartozó útmutatóban foglaltakat: abból kiderül, hogy hova kell helyezni, hol kell meggyújtani, milyen irányba fog működni, és mekkora védőtávolságot kell tőle tartani − tette hozzá.

„Soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre. A rakétákat ne indítsuk fák, vezetékek alól, vagy épületek közvetlen közelében, illetve ha erős szél fúj. Egyszerre csak egy tűzijátékot működtessünk, így van idő az előírt védőtávolságra távolodni tőle. Ha valamelyik meggyújtott tűzijáték nem indult el, azt legalább negyed óráig ne közelítsük meg, ezután áztassuk vízbe. 

A tűzijátékokat nem szabad megbontani vagy átalakítani, ha valamelyik tűzijáték vizes lett, azt még azután se használjuk, hogy megszáradt. 

Az elhasznált eszközök még forró maradványait ne dobjuk azonnal a hulladékgyűjtőbe, mert azok, sőt olykor a mellettük lévő autók vagy épületek is gyakran emiatt gyulladnak meg” – figyelmeztetett Mukics Dániel.

Veszélyben a házi kedvencek szilveszterkor

A háziállatok védelmére figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület és a Rex Alapítvány a szilveszteri tűzijátékok idején, mivel az erős zajok és fényhatások miatt sok kutya és macska pánikba esik, elszökhet, megsérülhet, vagy akár életveszélybe is kerülhet.

20251206 Győr Puha Praclik - macska örökbefogadás ETO Park Fotó: Krizsán Csaba KCS Kisalföld
Illusztráció Fotó: Krizsán Csaba / MW

A petárdától megijedt macskák éles marásokat okozhatnak gazdáiknak, a kutyák a kerítésen átugorva vagy a pórázt a gazda kezéből kitépve próbálhatnak a robbanásoktól elmenekülni. Az állatvédők szerint ezeknek az eseteknek a jelentős része megelőzhető lenne egy kis odafigyeléssel. 

Fontos, hogy a háziállatokat tulajdonosaik a petárdázás helyszíneire semmiképpen ne vigyék ki. A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt körülbelül 5-10 kilométert is képesek megtenni.

Az állatvédők azt kérik, hogy szilveszter éjjelén ne hagyják felügyelet nélkül a háziállatokat, biztosítsanak számukra zajtól védett helyet, ellenőrizzék a kerítéseket és kapukat. Emellett javasolják a biléta és a mikrochip naprakészen tartását, valamint félősebb állatoknál állatorvos által ajánlott nyugtató alkalmazását.

A baj megelőzése érdekében kedd és péntek között a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal, pórázon érdemes kutyát sétáltatni. A háziállat esetleges elkóborlása esetén érdemes a www.sinter.hu oldalon a közelben működő ebrendészetekről, állatvédő szervezetekről, gazdikereső csoportokról informálódni – áll az összegzésben. 

A Rex Kutyaotthon Alapítvány idén is külön kennelsort biztosít az elkóborolt állatok számára Újpesten, a Rex Állatszigeten (1048 Budapest, Óceánárok utca 33.) - írják.

