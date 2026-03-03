BrüsszelZelenszkijMagyarország

Zelenszkij fontosabb a brüsszeli elitnek, mint az EU tagállamai

Ukrajna politikai zsarolása komoly feszültséget okoz Magyarország és Szlovákia energiabiztonságában. Brüsszel ahelyett, hogy a tagállamok érdekeit védené, az ukrán fél mellett áll, ami az EUMSZ szerződés céljaival is ellentétes – véli a Nézőpont Intézet elemzője.

2026. 03. 03. 19:10
Zelenszkij és von der Leyen Forrás: AFP
Brüsszel szerződést sért azzal, hogy nem áll Magyarország és Szlovákia pártjára az energiavitában, mivel az uniós szerződések szerint az EU-nak törekednie kell a tagállamok energiaellátásának biztonságára. Brüsszel azonban a tagállamokkal szemben Ukrajna pártján áll – írta a közösségi oldalán Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet európai uniós elemzője. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar választások előtt politikai zsarolásra használja a magyar energiabiztonságot. 

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen. Fotó: AFP

Az uniós szerződések szerint (EUMSZ 194) az unió energiapolitikájának céljai az energiaellátás biztonságának garantálása az unión belül. Tehát minden nap, amikor Brüsszel nem segíti aktívan előre a Barátság kőolajvezeték újraindítását, megsérti a szerződésbe foglalt célját az uniónak: az energiaellátás biztonságának garantálását

– magyarázta az elemző, aki még tovább is ment:

Brüsszel még lovat is ad Ukrajna alá, hiszen az EU is szorgalmazza az orosz energiaimport teljes körű tilalmát. Mind az ukrán politikai döntés, mind pedig Brüsszel szankciója sérti a tagállamok energiaellátását és energiabiztonságát.

 

Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)

