Brüsszel szerződést sért azzal, hogy nem áll Magyarország és Szlovákia pártjára az energiavitában, mivel az uniós szerződések szerint az EU-nak törekednie kell a tagállamok energiaellátásának biztonságára. Brüsszel azonban a tagállamokkal szemben Ukrajna pártján áll – írta a közösségi oldalán Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet európai uniós elemzője. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar választások előtt politikai zsarolásra használja a magyar energiabiztonságot.
Zelenszkij fontosabb a brüsszeli elitnek, mint az EU tagállamai
Ukrajna politikai zsarolása komoly feszültséget okoz Magyarország és Szlovákia energiabiztonságában. Brüsszel ahelyett, hogy a tagállamok érdekeit védené, az ukrán fél mellett áll, ami az EUMSZ szerződés céljaival is ellentétes – véli a Nézőpont Intézet elemzője.
Az uniós szerződések szerint (EUMSZ 194) az unió energiapolitikájának céljai az energiaellátás biztonságának garantálása az unión belül. Tehát minden nap, amikor Brüsszel nem segíti aktívan előre a Barátság kőolajvezeték újraindítását, megsérti a szerződésbe foglalt célját az uniónak: az energiaellátás biztonságának garantálását
– magyarázta az elemző, aki még tovább is ment:
Brüsszel még lovat is ad Ukrajna alá, hiszen az EU is szorgalmazza az orosz energiaimport teljes körű tilalmát. Mind az ukrán politikai döntés, mind pedig Brüsszel szankciója sérti a tagállamok energiaellátását és energiabiztonságát.
Borítókép: Zelenszkij és Von der Leyen (Fotó: AFP)
