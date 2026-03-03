Zelenszkij fontosabb a brüsszeli elitnek, mint az EU tagállamai

Brüsszel szerződést sért azzal, hogy nem áll Magyarország és Szlovákia pártjára az energiavitában, mivel az uniós szerződések szerint az EU-nak törekednie kell a tagállamok energiaellátásának biztonságára. Brüsszel azonban a tagállamokkal szemben Ukrajna pártján áll – írta a közösségi oldalán Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet európai uniós elemzője. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar választások előtt politikai zsarolásra használja a magyar energiabiztonságot.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen. Fotó: AFP