Több bombariadó is volt Rómában

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Chigi-palota környékét lezárták a bombariadó miatt, a járműforgalmat leállították, a turistákkal teli utcákat azonnal kiürítették.

Illusztráció. Fotó: AFP

A riasztást egy elhagyott bőrönd okozta, amelyet a kormánypalotával szomszédos épülethez tartozó sétálóudvar egyik üzletének kirakatánál hagytak magára. Az épületben a kormány és a miniszterelnöki hivatal irodái működnek. Róma egyik legforgalmasabb pontjáról van szó, ahol szünet nélküli a járművek és a gyalogosok folyama.

Does anybody know if there is a bomb alarm or stuff in Rome? pic.twitter.com/vazXMtggwy — 𝕯𝖊𝖊𝖕𝕱𝖆𝖎𝖙𝖍 (@unmasked75) March 3, 2026

A riasztás életbe lépését követő percekben a helyszínen a terrorizmusellenes egységek emberei és tűzszerészek léptek munkába. A teljesen lezárt környék csendbe borult: egy tűzszerész megközelítette a bőröndöt, amelyben a hatóságoktól származó első információk szerint ruhák voltak. A bőröndöt a rendőrség elszállította. A riasztás fél órán át tartott. A helyszíntől nem messze tüntetésre készülődtek az iráni rezsim ellen.