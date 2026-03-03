A Tisza teljesen behódolt Kijevnek: a párt politikusa megszavazta a leválást az olcsó orosz energiáról

A Tisza politikusai nemcsak beszélnek az orosz energiáról való leválásról, hanem meg is szavazzák azt – hívta fel a figyelmet a Hír TV tudósítása szerint Dömötör Csaba. A kormánypárti politikus arról számolt be, hogy az Európai Parlament egyik bizottsága szerdán a 2027-es költségvetésre vonatkozó előterjesztésről szavazott, amely kimondja: gyorsan ki kell vezetni minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot.

Ez nemcsak a földgázra, hanem az olajra és a nukleáris fűtőelemekre is kiterjedne. Dömötör tájékoztatott:

Az előterjesztést a Tisza Párt EP-képviselője, Lakos Eszter is megszavazta.

A fideszes politikus a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt hangsúlyozta: ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy a Tisza nemcsak a retorikájában, hanem a szavazataival is támogatja az orosz energia kivezetését.

Korábban a Tisza Párt gazdasági és energetikai szakembere, Kapitány István arról beszélt: azon fog dolgozni, hogy Magyarország leváljon az orosz energiáról. Hasonló álláspontot képviselt a párt elnöke, Magyar Péter is, aki korábban úgy fogalmazott, idővel le kell válni az orosz olajról, mert az Európai Unió ezt elfogadta. Később ezt a kijelentését szemrebbenés nélkül letagadta.