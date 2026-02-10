Figyelmeztető videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. „El akarják tiltani Magyarországot az olcsó orosz energiától” – hangzik el a videóban.
Orbán Viktor: A Tisza kitiltaná az olcsó orosz energiát, a Fidesz rezsistopot hirdet
„A Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel a rezsicsökkentést is megszüntetné. Mi rezsistopot hirdettünk és megvédjük a rezsicsökkentést. Mert a Fidesz a biztos választás!” – osztotta meg Orbán Viktor a közösségi médiában.
A videóban egymás után hangzanak el a nemzetközi politikai szereplők kijelentései. Volodimir Zelenszkij szerint „az orosz olajat el kell zárni”, míg Ursula von der Leyen úgy fogalmaz: „Ideje teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól.”
Ez a rezsicsökkentés végét jelentené, de Magyar Péter mégsem tud nekik nemet mondani.
– hangsúlyozza a videó.
Megszüntetjük az orosz energiafüggőséget. Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug.
– hangzik el Magyar Pétertől.
A miniszterelnök videójával rámutat arra:
A Tisza Párt kitiltaná az olcsó orosz energiát és eltörölné a rezsicsökkentést. Ezzel szemben a Fidesz rezsistopot hirdetett és megvédi a rezsi-csökkentést. A Fidesz a biztos választás.
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
