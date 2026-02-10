Rendkívüli

Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Orbán ViktorFideszTisza PártrezsistopMagyar Péter

Orbán Viktor: A Tisza kitiltaná az olcsó orosz energiát, a Fidesz rezsistopot hirdet

„A Tisza kitiltaná Magyarországról az olcsó orosz energiát, ezzel a rezsicsökkentést is megszüntetné. Mi rezsistopot hirdettünk és megvédjük a rezsicsökkentést. Mert a Fidesz a biztos választás!” – osztotta meg Orbán Viktor a közösségi médiában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 7:33
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Figyelmeztető videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. „El akarják tiltani Magyarországot az olcsó orosz energiától” – hangzik el a videóban.

Orbán Viktor (Fotó: Mirkó István)
Orbán Viktor (Fotó: Mirkó István)

A videóban egymás után hangzanak el a nemzetközi politikai szereplők kijelentései. Volodimir Zelenszkij szerint „az orosz olajat el kell zárni”, míg Ursula von der Leyen úgy fogalmaz: „Ideje teljesen megszabadulni a mocskos orosz olajtól és gáztól.”

Ez a rezsicsökkentés végét jelentené, de Magyar Péter mégsem tud nekik nemet mondani. 

– hangsúlyozza a videó.

Megszüntetjük az orosz energiafüggőséget. Tudjátok, a rezsicsökkentés is egy humbug.

– hangzik el Magyar Pétertől.

A miniszterelnök videójával rámutat arra:

A Tisza Párt kitiltaná az olcsó orosz energiát és eltörölné a rezsicsökkentést. Ezzel szemben a Fidesz rezsistopot hirdetett és megvédi a rezsi-csökkentést. A Fidesz a biztos választás. 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Fűrész Tünde
idezojelekházasság hete

A magyarok hisznek a házasság értékében

Fűrész Tünde avatarja

A gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

