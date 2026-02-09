rezsicsökkentésSzékesfehérvárTisza PártjelöltMagyar Péter

Előre a brüsszeli úton: Magyar Péter jelöltjei is szapulják a rezsicsökkentést

Magyar Péter korábban humbugnak nevezte a rezsicsökkentést, és a tiszás szakértők sem rejtették véka alá, hogy eltörölnék az intézkedést. A Tisza elnökének és megmondóembereinek a véleménye visszhangra talált a párt híveinek körében: már a székesfehérvári jelöltjei is szidják a rezsicsökkentést, egyikük szerint egyenesen pazarlás, el kell törölni.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 02. 09. 19:19
Már nemcsak Magyar Péter és szakértői támadják a rezsicsökkentést, hanem az egyéni választókerületekben induló jelöltek is ezt az álláspontot képviselik, az intézkedés eltörlése mellett kardoskodnak – hívta fel a figyelmet az Ellenpont

A cikk két, székesfehérvéri Tisza-jelöltet hoz fel példaként: 

Csiszár Bélát és Borics Mihályt, akiknek nyilatkozata egyértelműen arra vall, hogy Magyar Péter véleménye kötelező álláspont lett. 

A kenyér árát állította szembe a rezsicsökkentéssel Csór polgármestere, a helyi közéletben mérsékelt ismertségű Borics Mihály (Fejér 02. OEVK) a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében, és kijelentette, hogy dühíti, amikor a kormányzat az alacsony energiaárakkal dicsekszik. 

Ennél is markánsabban fogalmazott képviselőtársa, a helyben alig ismert, eredetileg veszprémi származású Csiszár Béla (Fejér 01. OEVK), aki a közösségi oldalára feltöltött videójában 

a rezsicsökkentést nyíltan pazarlásként jellemezte.

A „szakértő”  szerint  jelenleg pazarlást finanszírozunk, miközben szerinte a valódi cél a probléma gyökerének kezelése kellene legyen.

Az Ellenpont szerint nem véletlen, hogy Csiszár beismerte hogy Magyar Péterék eltörölnék a rezsicsökkentést, valamint az sem, hogy miért örülne ennek. 
A portál rámutat, hogy Csiszár gyakorlatilag teljesen ismeretlen a választókerületben, amelynek nemcsak az az oka, hogy valójában veszprémi: a Tisza jelöltje maga büszkélkedik azzal a bemutatkozásában, hogy évtizedekig dolgozott Brüsszelben különböző multinacionális és multikulturális vállalatoknál. 

A szakmai életútjából pedig kiderül, hogy nagyobb részben olajipari cégeknek szállított különböző technológiai megoldásokat, mindezt vezető beosztásban. 

Ugyanakkor Csiszár elmondása szerint szakmai pályafutásába egy teljes évnyi pihenés és utazás is belefért, amelynek során Franciaországban, Toszkánában, valamint a magyar borvidékeken tett látogatásokat – mutat rá az Ellenpont.  

A székesfehérvári példa is egyértelműen rávilágít arra, hogy egyre kevésbé leplezhető: Magyar Péter csapatát nem egy helyi társadalmi bázis, hanem egy nemzetközi üzleti kör válogatja össze a „Tisza közössége” helyett. A helyben ismeretlen, átmenetileg ejtőernyőztetett jelöltekről sorra derül ki, hogy nagy energetikai multinacionális vállalatok érdekeit képviselik, és ebből fakadóan a rezsicsökkentés megszüntetésében érdekeltek – vonja le a konzekvenciát az Ellenpont cikke

Borítókép: Magyar Péter és a jelöltjei


