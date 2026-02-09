Rendkívüli

Meggyanúsította a rendőrség azt a férfit, aki ellophatta Egressy Mátyás telefonját

Orbán Viktor: Manfred Weber és a Tisza Párt kapcsolata egy igazi brüsszeli love story

Összenő, ami összetartozik.

2026. 02. 09.
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila
– Összenő, ami összetartozik. Kamuprogram ide vagy oda, Manfred Weber és a Tisza Párt kapcsolata egy igazi brüsszeli love story. Mindenben kiszolgálják Brüsszelt! – ezzel a szöveggel posztolt a közösségi oldalán videót Orbán Viktor. A miniszterelnök által megosztott felvételen hallható, ahogy Magyar Péter angolul arról beszél Manfred Weber társaságában, hogy ha támogatásra van szüksége az Európai Néppártnak (EPP), akkor a Tisza Párt segíteni fog nekik. 

Manfred Weber, az EPP vezetője pedig arról beszél, hogy jó esély van arra, hogy Budapesten néppárti kormány alakul április után, ezért jó, hogy felvették Magyar Péteréket maguk közé. 

Szombaton, a szombathelyi háborúellenes gyűlésen Orbán Viktor beszélt arról, hogy korábban a Fidesz is az EPP tagja volt. Amiatt távoztak, mert a néppárti vezetés nem tűrte el, hogy migrációs kérdésekben ellentmondjanak nekik. A miniszterelnök azt mondta, hogy az EPP mára a legnagyobb háborús párt lett Európában, ami szintén szembemegy a Fidesz értékrendjével. 

