Rendkívüli

Orbán Viktor: Soha többé háborút! – kövesse nálunk élőben a szombathelyi DPK-nagygyűlést

dpkháborúellenesszombathelyen

Orbán Viktor: Soha többé háborút! – kövesse nálunk élőben a szombathelyi DPK-nagygyűlést

Újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a DPK tagjai. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 11:10
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 80-as évek közepén elkezdtük azt a szervezkedést, amiből később kinőtt a Fidesz. A szervezkedésnek a legerősebb vidéki lába Szombathelyen volt – fogalmazott Orbán Viktor a digitális polgári körök (DPK) országjárásának a szombathelyi rendezvényén. A miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen elmondta: Szombathely politikai értelemben az ország közepét jelentette számukra. Emlékeztetett, hogy 1998-ban fantasztikus győzelmet arattak Szombathelyen, ahogy 2002-ben is. – Ne adjuk alább – tette hozzá.

Mint jelezte, közeleg a választás, mindenki latolgat, majd a kormánypártok mérései kapcsán elmondta: Szombathelyen a pártlisták és az egyéni versenyben is magabiztosan vezetnek.

A kormányfő kiemelte: az esély nem jelent győzelmet. – Győzni egyetlen időpontban lehet. Mindig a végén van vége, csak az az egy időpillanat számít, addig dolgozni kell – hangsúlyozta. 

 

A DPK a polgári körök folytatása

A miniszterelnök köszönetet mondott Hende Csabának, aki nélkül nem állnának ma ott, a 2002-es választás után ugyanis újra kellett szervezni a polgári jobboldalt, és ennek oroszlánrészét ő vállalta magára. – A DPK az folytatása azoknak a polgári köröknek, amelyeket a 2002-es választási vereség után kezdtek szervezni – fogalmazott Orbán Viktor, aki köszönetet mondott a helyi sportegyesületeknek is.

DPK Szombathely Fidesz kampány Orbán Viktor
Óriási ováció fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Szombathelyen is Fotó: Mirkó István

 

Nemet kell mondani

A miniszterelnök elmesélt egy régi történetet a délszláv háborúról, felidézte, 1999-ben felhívta őt Bill Clinton akkori amerikai elnök, hogy hazánk nyisson új, északi frontot az akkori Jugoszlávia ellen, támadja meg a szerbeket. – Ha akkor olyan miniszterelnökünk van, aki csak annyit tud, hogy "yes sir", akkor mindannyian nyakig álltunk volna a háborúban – tette hozzá. Lehet nemet mondani – húzta alá Orbán Viktor, aki feltette a kérdést, hogy akkor mi lett volna Szegeddel, Bajával, Hódmezővásárhellyel és a vajdaságban élő mintegy háromszázezer magyarral?

Arról is megmelékezett, hogy 1945. március 4-én Nápolyban felszállt 118 amerikai B-24-es nehézbombázó, amelyek az irányt Szombathely felé vették és öt hullámban, több mint 260 tonna bombát ledobva támadták a várost, amely épületeinek háromnegyede megsérült vagy elpusztult, óriási emberáldozat mellett. – Úgy tartjuk számon Szombathelyet, mint a negyedik-ötödik legnagyobb háborús kárt szenvedett városunkat. Szombathelyen is mindenki tudja: soha többé háborút – fogalmazott.

 

A fiatalok a mi gyerekeink

A kormányfő a fiatalokról szólva azt mondta, a fiatalok a mi gyerekeink, a szerencsésebbnek az unokái, úgyhogy bízhatunk bennük. – Az alma nem esik messze a fájától, van, hogy elgurul, de nem esik messzire – jegyezte meg. Hozzátette: nem mondanak le a fiatalokról. 

Aki fiatalon a Tiszára szavaz, az ugyanis saját jövője ellen szavaz. A kormányfő szerint ezzel még nem értünk el minden fiatalt. Ő így lett Újpest szurkoló, a családban ugyanis mindenki Fradi szurkoló volt. 

Azóta persze megváltozott az élet, és most a Puskás Akadémiának szurkol. A fiataloknak üzenve azt mondta, vegyék komolyan magukat. Azt mondta, ne a magyar kormány ellen lázadjanak, hanem Brüsszel ellen.

DPK Szombathely Fidesz kampány Orbán Viktor
Teltház előtt beszél a kormányfő Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Új autópályák, új program

A miniszterelnök nézői kérdésre elmondta: a terv, hogy folytatják az M86-os autóút építését Körmendig, megépítik az M87-est Kőszegig, illetve az M76-ost Körmend és Zalaegerszeg között. Hozzátette: Szombathely egy különleges város, mert van négy főváros -Bécs, Pozsony, Zágráb és Ljubljana -, ami közelebb van hozzá, mint Budapest. Jelezte, hogy Ausztria közelsége miatt is a Mosonmagyaróvár-Sopron-Szombathely jelentette határmenti térségnek külön programra lesz szüksége.

– Legalább néhány dologban mindenkinél jobbnak kell lenni, beleértve a szerencsésebb történelmű osztrákokat is, akik nem jobbak nálunk. Csak annyi történt, hogy onnan 1955-ben vonult ki a Szovjetunió, innen pedig csak 1989-ben. Ez a különbség – fogalmazott a kormányfő.

 

Az utánpótlással kell elsősorban foglalkozni

A kormányfő arra a kérdésre, hogy Szombathelyen mikor lesz újra NB1-es futballcsapat, azt mondta, ha összeszámolnánk mennyi támogatást adtak a focinak Szombathelyre, akkor érdemes belátni, hogy a város nem tudott vele élni. A régebbi, a jelenlegi helyeztehez vezető rendszert ezért nem tudja támogatni. Ha jön valami új meglátás, akkor, akkor lehet változás. Úgy nem tudnak pénzt ölni egy sportágba, ha nem látják, mi lehet a vége. 

A téma kapcsán azt is mondta, nekik nem a profikkal, az utánpótlással kell foglalkozniuk. A kormányfő tájékoztatott: a Tisza igazi programja szerint meg kell vágni a sporttámogatást. – Ez azonban a gyerekek támogatása valójában, tőlük vennék el azt a pénzt – hívta fel a figyelmet. A kormányfő leszögezte, a sport a családpolitikájuk része, nem pedig a profi sport támogatása. Éppen ezért a mostani jobboldali kormánynak a jövőben is stratégiai ágazata marad a sport.

DPK Szombathely Fidesz kampány Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a 2026-os a háború előtti utolsó választás Fotó: Mirkó István

Orbán Viktor egy kérdés kapcsán közölte, hogy négyezer templomot újítottak fel, kétszáz újat pedig éíptettek. Mint jelezte, ha sok közösségünk van, akkor erősebbek vagyunk. Amikor a családokat támogatják, akkor a nemzetet is támogatják. A lelki természetű közösségektől pedig a haza erősebb lesz.

 

Brüsszelben háborús tervet hajtanak végre

A miniszterelnök elmondta, hogy minden héten történik valami, ami közelebb visz minket a háborúhoz, ezért nem unnak rá a háborúellenes gyűlésekre. Kiemelte, hogy a NATO főtitkár azt mondta a héten, hogy katonákat fognak állomásoztatni Ukrajnában. – Míg Manfred Weber elmondta, hogy olyan katonákat akar Ukrajnában látni, akiknek a ruháján európai szimbólumok vannak. Mi nem akarunk látni ilyen katonákat Ukrajna területén, különösen nem magyar fiatalokat – tette hozzá.

A kormányfő szerint egy tervet hajtanak végre az uniós vezetők, amelynek elemei a diplomáciai kapcsolatok felszámolása, a sorkötelezettség visszaállítása, a fegyvergyártás felpörgetése.–  Ma az Európai Unió nyíltan meghirdette, hogy át kell állni hadigazdaságra és kimondták, hogy 2030-ra készen kell állni a háború megvívására – húzta alá.

Orbán Viktor szerint a 2026-os a háború előtti utolsó választás. – Arról, hogy háborúba megyünk vagy kimaradunk, a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni – tette hozzá.

 

Folytatódik a háborúellenes gyűlések sorozata

Újabb állomásához érkezett a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűltek össze a DPK tagjai. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond. A Magyar Nemzet élő szöveges tudosításban számol be a kormányfő beszédéről, kövesse nálunk élőben!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu