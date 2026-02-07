Orbán Viktor: Soha többé háborút! – kövesse nálunk élőben a szombathelyi DPK-nagygyűlést

A 80-as évek közepén elkezdtük azt a szervezkedést, amiből később kinőtt a Fidesz. A szervezkedésnek a legerősebb vidéki lába Szombathelyen volt – fogalmazott Orbán Viktor a digitális polgári körök (DPK) országjárásának a szombathelyi rendezvényén. A miniszterelnök a háborúellenes gyűlésen elmondta: Szombathely politikai értelemben az ország közepét jelentette számukra. Emlékeztetett, hogy 1998-ban fantasztikus győzelmet arattak Szombathelyen, ahogy 2002-ben is. – Ne adjuk alább – tette hozzá.

Mint jelezte, közeleg a választás, mindenki latolgat, majd a kormánypártok mérései kapcsán elmondta: Szombathelyen a pártlisták és az egyéni versenyben is magabiztosan vezetnek.

A kormányfő kiemelte: az esély nem jelent győzelmet. – Győzni egyetlen időpontban lehet. Mindig a végén van vége, csak az az egy időpillanat számít, addig dolgozni kell – hangsúlyozta.

A DPK a polgári körök folytatása

A miniszterelnök köszönetet mondott Hende Csabának, aki nélkül nem állnának ma ott, a 2002-es választás után ugyanis újra kellett szervezni a polgári jobboldalt, és ennek oroszlánrészét ő vállalta magára. – A DPK az folytatása azoknak a polgári köröknek, amelyeket a 2002-es választási vereség után kezdtek szervezni – fogalmazott Orbán Viktor, aki köszönetet mondott a helyi sportegyesületeknek is.

Óriási ováció fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Szombathelyen is Fotó: Mirkó István

Nemet kell mondani

A miniszterelnök elmesélt egy régi történetet a délszláv háborúról, felidézte, 1999-ben felhívta őt Bill Clinton akkori amerikai elnök, hogy hazánk nyisson új, északi frontot az akkori Jugoszlávia ellen, támadja meg a szerbeket. – Ha akkor olyan miniszterelnökünk van, aki csak annyit tud, hogy "yes sir", akkor mindannyian nyakig álltunk volna a háborúban – tette hozzá. Lehet nemet mondani – húzta alá Orbán Viktor, aki feltette a kérdést, hogy akkor mi lett volna Szegeddel, Bajával, Hódmezővásárhellyel és a vajdaságban élő mintegy háromszázezer magyarral?

Arról is megmelékezett, hogy 1945. március 4-én Nápolyban felszállt 118 amerikai B-24-es nehézbombázó, amelyek az irányt Szombathely felé vették és öt hullámban, több mint 260 tonna bombát ledobva támadták a várost, amely épületeinek háromnegyede megsérült vagy elpusztult, óriási emberáldozat mellett. – Úgy tartjuk számon Szombathelyet, mint a negyedik-ötödik legnagyobb háborús kárt szenvedett városunkat. Szombathelyen is mindenki tudja: soha többé háborút – fogalmazott.