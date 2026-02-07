Rendkívüli

"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

"Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából" – Háborúellenes nagygyűlés Szombathelyen – kövesse nálunk élőben

Ezúttal Szombathelyen gyűlnek össze a DPK tagjai. A háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök, de részt vesz rajta a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is.

2026. 02. 07.
2026. 02. 07. 10:02
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Megkezdődött a digitális polgári körök országjárásának a szombathelyi rendezvénye. A korábbiakhoz hasonlóan ismét rengetegen gyűltek össze a háborúellenes gyűlésen. A rendezvény elején Radics Gigi és Curtis közösen énekelt, majd Rákay Philip, a DPK-nagykövete köszöntötte a résztvevőket.

Emlékeztetett, hogy a héten Donald Trump amerikai elnök a támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt. Eközben Magyar Péter főnöke, Manfred Weber arról beszélt, hogy a nagy álma olyan katonákat látni Ukrajnában, akiknek a ruháját európai zászló díszíti – jegyezte meg.

Vámos Zoltán, Szombathely és környékének országgyűlési képviselő-jelöltje emlékeztetett: az illegális migrációnál is el akarták hitetni velünk a magukat független-objektívnek nevezők, hogy nincs mitől félni. Most ugyanígy próbálják elbagatelizálni a háború kérdését. Elmesélte, a nagyapját elvitték a világháborúba, nagyon ritkán beszélt arról, amit ott tapasztalt. Ha egy TV-műsorban, amikor eldördült egy pisztolylövés, elkapcsolta a televíziót. Később egy barátjának azt mesélte, hogy mindez előhozza az élményeket. A képviselő azt mondta, nem akar az utódjaira félve nézni, mint ahogy a nagyapja nézett az unokáira. Hozzátette: Orbán Viktor vezetésével ki fogunk maradni a háború poklából. Úgy fogalmazott, Szombathely és a hűség falvai készen állnak.

Ismert, ezúttal Szombathelyen gyűlnek össze a DPK tagjai. A háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök, de részt vesz rajta a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be az eseményről, itt követheti élőben.

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Tavaly öt háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson 
  • december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.

Idén pedig 

  • Miskolcon, 
  • Kaposváron 
  • és legutóbb Hatvanban találkoztak a résztvevők.

Borítókép: DPK (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

