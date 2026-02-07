Folytatódik a DPK országjárása, ezúttal Szombathelyen lesz a háborúellenes gyűlés

Szombathelyen folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A ma 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök, de részt vesz rajta a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

Szombathelyen folytatódik a DPK országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Hatalmas tömeg volt a DPK-rendezvényén Hatvanban

A múlt héten Hatvanban tartották a DPK-gyűlését, amelyen rengeteg békepárti szimpatizáns vett részt. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. Az ukrajnai háború kapcsán elmondta: az ukránok 800 milliárd eurót kérnek a következő tíz évben az országuk működtetéséhez, és 700 milliárdot a katonai kiadásaikra. Ez a magyar nyugdíjrendszer 60 éves kiadását fedezné, a teljes magyar családtámogatást 40 évig lehetne ebből fizetni.

A nemzeti petícióban az emberek nemet mondhatnak arra, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, és nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is

– tette hozzá.

A miniszterelnök szerint minden olyan embert távol kell tartani a kormánytól, aki el akarja törölni a rezsicsökkentést és meg akarja növelni a családok rezsikiadását kétszeresére-háromszorosára-négyszeresére.

Komoly veszélyeket rejt Ukrajna uniós tagsága

Két hete Kaposváron rendezték a DPK háborúellenes gyűlését, ahol Orbán Viktor bemutatta a kormány által indított nemzeti petíció kérdéseit.

Ezt a három felvetést tartalmazza a kormány által indított nemzeti petíció, amivel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, illetve arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg. Emellett nemet mondhatunk a rezsiárak háború miatti emelésére is.