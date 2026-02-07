orbán viktorDPKDigitális Polgári Körháborúminiszterelnök

Folytatódik a DPK országjárása, ezúttal Szombathelyen lesz a háborúellenes gyűlés

Újabb állomásához érkezik a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. Ezúttal Szombathelyen gyűlnek össze a DPK tagjai, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra áll. Lapunk élő szöveges tudósításban számol be az eseményről, ami a Hír TV felületein is követhető lesz.

Máté Patrik
2026. 02. 07. 5:50
DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombathelyen folytatódik a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A ma 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök, de részt vesz rajta a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. A rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, lapunk pedig élő szöveges, videós cikkben tudósít róla.

DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor
Szombathelyen folytatódik a DPK országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

 

Hatalmas tömeg volt a DPK-rendezvényén Hatvanban

A múlt héten Hatvanban tartották a DPK-gyűlését, amelyen rengeteg békepárti szimpatizáns vett részt. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök egy rövid beszéd után a közönség kérdéseire válaszolt. Az ukrajnai háború kapcsán elmondta: az ukránok 800 milliárd eurót kérnek a következő tíz évben az országuk működtetéséhez, és 700 milliárdot a katonai kiadásaikra. Ez a magyar nyugdíjrendszer 60 éves kiadását fedezné, a teljes magyar családtámogatást 40 évig lehetne ebből fizetni.

A nemzeti petícióban az emberek nemet mondhatnak arra, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, és nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is

– tette hozzá.

A miniszterelnök szerint minden olyan embert távol kell tartani a kormánytól, aki el akarja törölni a rezsicsökkentést és meg akarja növelni a családok rezsikiadását kétszeresére-háromszorosára-négyszeresére.

 

Komoly veszélyeket rejt Ukrajna uniós tagsága

Két hete Kaposváron rendezték a DPK háborúellenes gyűlését, ahol Orbán Viktor bemutatta a kormány által indított nemzeti petíció kérdéseit.

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Ezt a három felvetést tartalmazza a kormány által indított nemzeti petíció, amivel a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, illetve arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg. Emellett nemet mondhatunk a rezsiárak háború miatti emelésére is.

A miniszterelnök kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– tette hozzá.

 

A kormánypártok tervei a következő ciklusra

Három hete Miskolcon rendezték az idei első DPK-gyűlést a zsúfolásig telt DVTK Arénában, ahol Orbán Viktor kifejtette, a Fidesz–KDNP-nek milyen tervei vannak a következő ciklusra:  

  • egymillió forintra emelni az átlagbért, 
  • négyszázezer forintra emelni a minimálbért, 
  • végigvinni a 14. havi nyugdíj folyósítását (idén még csak egyheti összeg érkezik, aztán évente emelik majd),  
  • építeni egy új agrárgazdaságot, 
  • elérni Magyarország teljes energiafüggetlenségét,  
  • és a mesterséges intelligenciát hasznosan felhasználni. 

A miniszterelnök kijelentette, ő azt szeretné, hogy 

a magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek újra erősek!

 

Nagy siker a háborúellenes gyűlés

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök tavaly szeptemberi, első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Tavaly öt háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson 
  • december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt tavalyi rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel. A hatalmas siker láttán nem meglepő, hogy folytatódik a háborúellenes országjárás, amely várhatóan további helyszínekre is ellátogat a következő hetekben.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai unió

Az európaiak is a békét akarják, mint a magyar kormány

Zsigmond Barna Pál avatarja

Brüsszelben nem hallják meg az európai polgárok hangját, és az uniót egyre mélyebben a háború irányába terelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu