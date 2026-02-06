Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

zelenszkijbrüsszelorbán viktor

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: A bűnöket feljegyezzük és nem hagyjuk büntetlenül

Brüsszel gond nélkül feláldozza a magyarokat, falaznak az ukránoknak, de mi nem hagyjuk annyiban – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök ma reggeli interjújában. Orbán Viktor egyben tisztázta, nem fogjuk annyiban hagyni, hogy a kényszersorozások miatt ismét egy kárpátaljai honfitársunk vesztette életét, a bűnöket feljegyezzük.

Munkatársunktól
2026. 02. 06. 9:28
– Azt nem remélhetik az ukránok, hogy mi szó nélkül tűrjük majd azt, hogy kényszersorozással, emberek kínzásával, katonának alkalmatlan magyar embereket fognak el, vagy agyonverik őket – fogalmazott Orbán Viktor, miután ismét egy újabb kárpátaljai honfitársunk vesztette életét kényszersorozás miatt. A miniszterelnök  a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában megjegyezte, azzal, hogy Magyarország az eset kapcsán három katonai vezetőt tiltott ki, ez olyan nagy riadalmat bizonyára nem kelt az ukránokban és a katonai vezetésben sem, ugyanakkor a jelzésértéke mégis nagy.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: Nem hagyjuk annyiban, minden bűnüket feljegyezzük! (Fotó: AFP)

Orbán Viktor: Ezt nem hagyhatjuk annyiban!

– Brüsszel persze falaz az ukránoknak, mi viszont kezdeményeztük, hogy szólaljanak meg, és jeleztük, hogy ilyen körülmények között nem támogatjuk Ukrajnát, de Brüsszel ezt elutasította – mondta a kormányfő, kiemelve, hogy 

Brüsszel gond nélkül feláldozza a magyarokat.

– Világossá kell tenni, hogy figyelünk, minden ilyen bűnüket feljegyezzük és ne reménykedjenek abban, hogy ezt büntetlenül hagyjuk. A megfelelő időben ennek érvényt szerzünk – húzta alá. A miniszterelnök emlékeztetett, amíg a NATO főtitkára és Brüsszel is azon dolgozik, hogy Ukrajna támogatását fenntartsák, addig idehaza a nemzeti petícióval tudathatjuk a magyarok álláspontját. 

A miniszterelnök ugyanakkor tisztázta, Magyarország nem vállalkozik arra, hogy több mint húsz, nálunk nagyobb európai országot legyűrünk, ugyanakkor azon dolgozik, hogy az európaiak fellázadjanak.

– Az egyetlen esély, hogy a háborúból kimaradjunk, hogy a háborúpárti politika helyett a béke politikájára térjünk át, ezért a patriótákkal szervezkedünk. De azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy Magyarország miniszterelnöke egy brüsszeli vitában a franciákkal, németekkel, lengyelekkel szemben a háborús politika helyett többségre viszi a békepolitikát. Ez nem reális, így egy lehetőségünk van, hogy kimaradjunk ebből – mondta. Szerinte ezt reális megcéloznunk, ehhez pedig sokszor kell nemet mondanunk,  így tudunk kívül maradni.

Ezért nem jó, ha brüsszeli bábkormány van Magyarországon, ezért van szükség nemzeti kormányra, mert csak akkor, csak így tudunk kívül maradni a háborún

 – összegzett Orbán Viktor miniszterelnök. 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

