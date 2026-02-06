Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Kapitány IstvánMenczer TamásTisza Pártrezsicsökkentés

Kapitány István beismerte, a Tisza megsarcolná a magyar embereket + videó

Mindenért csak a vásárlók, és az adófizetők –, ez egy és ugyanaz – tudnak fizetni – hangoztatja Kapitány István egy fórumon, abban a videóban, amit Menczer Tamás tett közzé a közösségi oldalán. „Mosolyogva bele mondja az arcodba, hogy ha jön a Tisza MINDENÉRT te fogsz fizetni” – kommentálta Magyar Péter emberének kijelentését a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 06. 9:06
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Én több mint 35 éve vagyok az üzletben, az energetika és a mobilitás területén, és ugye egy dolgot megtanultam, hogy mindenért csak a vásárlók és az adófizetők – az egy és ugyanaz – tudnak fizetni – hangoztatja Kapitány István abban a videóban, amit Menczer Tamás tett közzé a Facebook-oldalán.  

Budapest, 2026. január 10. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

„Ez Kapitány István vallomása! MINDENÉRT te fogsz fizetni! Mosolyogva bele mondja az arcodba, hogy ha jön a Tisza MINDENÉRT te fogsz fizetni!” – reagált az ominózus kijelentésre a kormánypártok kommunikációs igazgatója. 

A politikus fel is sorolta, hogy a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, Kapitány István beismerése milyen, a magyar embereket segítő kormányzati intézkedések megszűnését vetíti előre. 

„Ők ilyenek. A pénzedet elveszik, rezsicsökkentésnek kampó, családtámogatásoknak kampó, édesanyák adómentességének kampó, 13. és 14. havi nyugdíjnak kampó. A pénzed megy Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. 

Borítókép: Kapitány István (Fotó: MTI/Kovács Tamás)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu