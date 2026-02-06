Kapitány István beismerte, a Tisza megsarcolná a magyar embereket + videó

– Én több mint 35 éve vagyok az üzletben, az energetika és a mobilitás területén, és ugye egy dolgot megtanultam, hogy mindenért csak a vásárlók és az adófizetők – az egy és ugyanaz – tudnak fizetni – hangoztatja Kapitány István abban a videóban, amit Menczer Tamás tett közzé a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

„Ez Kapitány István vallomása! MINDENÉRT te fogsz fizetni! Mosolyogva bele mondja az arcodba, hogy ha jön a Tisza MINDENÉRT te fogsz fizetni!” – reagált az ominózus kijelentésre a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

A politikus fel is sorolta, hogy a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, Kapitány István beismerése milyen, a magyar embereket segítő kormányzati intézkedések megszűnését vetíti előre.

„Ők ilyenek. A pénzedet elveszik, rezsicsökkentésnek kampó, családtámogatásoknak kampó, édesanyák adómentességének kampó, 13. és 14. havi nyugdíjnak kampó. A pénzed megy Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.