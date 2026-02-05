A választás tétje egyszerű: Ukrajnába küldjük a magyarok pénzét, vagy itthon tartjuk + videó

– Magyarország erőforrásait, ha nem őrizzük meg őket, el fogják vinni Brüsszelbe és Brüsszelen keresztül Ukrajnába – figyelmeztetett mezőtúri fórumán Orbán Viktor miniszterelnök, aki videót osztott meg a találkozóról.

Orbán Viktor miniszterelnök Mezőtúron találkozott választóival (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda)

A kormányfő szerint ez két módon történhet meg. Az egyik az, hogy megemelik a tagállamok befizetési kötelezettségét az Európai Unió közös kasszájába. Hangsúlyozta: nem saját állításáról van szó, hanem az Európai Számvevőszék jelentéséről, amely szerint

a következő hétéves költségvetési időszakban a tagállamoktól másfélszer annyi befizetést várnának el, mint eddig.

Orbán Viktor tájékoztatott: az Európai Unió ezért akarja megadóztatni a nyugdíjakat, ezért akarja eltöröltetni a rezsicsökkentést és ezért akarja visszavágatni a családtámogatási rendszert. Meglátása szerint mindezt azért teszi, mert ettől reméli azt a többletforrást, amelyet

el tud venni a tagállamoktól, majd tovább tud küldeni Ukrajnába.

A miniszterelnök összegzése szerint a választás tétje egyszerű: az a kérdés, hogy megengedjük-e, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába, vagy megőrizzük, és a saját magyar érdekek szerint használjuk fel.

Mint megírtuk, Orbán Viktor országjárása Mezőtúron folytatódott, amelyet „hazai pályának” nevezett videójában a miniszterelnök. Felidézte, hogy édesanyja innen származik, ő pedig sok nyarat töltött a városban.

Komárom és Oroszlány volt az előző állomása annak az országjárásnak, amely hétfőn kezdődött. A miniszterelnök a hét elején Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.