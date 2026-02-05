Orbán Viktor: Még csak most jövünk bele + videó

„Nagyszerű este a Mandiner klubban, a végére egészen kipurcantam” – idézte fel a tegnap esti eseményt a Harcosok Klubjának a miniszterelnök. A Várkert Bazárban többek között beszélt a polgári kormányzat eddig elért eredményeiről, világpolitikáról és az áprilisi választások tétjéről is.

Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy péntek reggel már elkezdi a felkészülést a szombathelyi háborúellenes gyűlésre.

A kormányfő délután aláírja a szerdai kormánydöntéseket, majd indul Mezőtúrra, ami anyai ágon „hazai pálya”. Ennek kapcsán közösségi oldalán elárulta: édesanyja onnan származik, ezért sok időt töltött ott gyerekként, sokat pecázott. Ezúttal a polgármesterrel lesz tárgyalása, illetve a helyi fideszes aktivistákkal fog találkozni.

„Ma este sem kell elaltatni.

De még csak most jövünk bele, folyamatosan emeljük a fordulatszámot.

Ma is úton leszek, figyeljétek a híreket” – üzente a Harcosok Klubjának a kormányfő.