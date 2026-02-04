Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk, ha nem melózunk, nem nyerünk + videó

– A jóslás az okosság egy fajtája, de azért óvatos lennék. A józan ész azt mondja, hogy négy évvel ezelőtt vállalkoztunk valamire. Száz százalék felett teljesítettünk. Olyasmiket is megcsináltunk, amikre akkor nem is mertünk gondolni – fogalmazott Orbán Viktor a Mandiner rendezvényén. Azt mondta, az anyák adómentességét a következő ciklusra tervezték, de meg tudták csinálni. Ilyen a 14. havi nyugdíj is. Mint mondta, ha innen nézi a dolgokat, ez akár rendben is lehetne, de el kell vinni a saját választóikat szavazni. Mint fogalmazott, a választókerületek felében száz százalékos eredményeket tudnának felmutatni.

A lényeget illetően, hogy mit képvisel a kihívó, nem történt változás

– mondta a miniszterelnök. Hangsúlyozta, az ellenfél fejlődőképes. Minden választáson próbálkoztak valamivel 2010 óta. Volt koordinált választás, volt közös listán való indulás, most pedig egy új párttal indulnak. Az ellenfél sem lustálkodik, folyamatosan van ötlete a megújulásra. A miniszterelnök úgy fogalmazott: van egy revansista elit, akik partvonalra szorultak, és szeretnének visszatérni.

Most könnyebb, mint 2022-ben volt

– A 22-es választáshoz képest most könnyebb, hogy akkor a brüsszeli liberálisok mellett az amerikaiak is érdekeltek voltak, de így is vesztettek – jelentette ki Orbán Viktor. Elmondta, így könnyebbnek tűnhet a mostani választás, ezzel szemben a brüsszeli elit tovább növelte a tétet.

Magyarország a brüsszeli célok útjában van

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a választás nincs eldöntve, a csata jelenleg is zajlik. – 2002-ben a mérések alapján úgy gondoltuk, hogy ez zsákban van, aztán nem lett. 2022-ben pedig az elemzők még délután is azt mondták, 2-3 százalék az előnyünk, aztán 17 százalékkal nyertünk – emlékeztetett Orbán.

Az ellenzéket támogató médiával kapcsolatban a miniszterelnök elmondható, látható, hogy melyik lap kap külföldi, egész pontosan brüsszeli támogatásokat.

– Mégiscsak arról van szó, hogy egy külső hatalom akarja eldönteni a magyar választások eredményeit. Mindeközben Kijevből is megindultak a támogatások, nem készpénzt, hanem informatikai jellegű támogatást küldenek – tette hozzá Orbán Viktor. Elmondta, az ellenfél szavazótábora is tudja, hogy a Tisza Pártot külföldről támogatják, ugyanakkor ezek a tények nem gyakorolnak érdemi behatást a választások eredményeire.