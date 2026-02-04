Rendkívüli

Orbán Viktor a teltházas Várkert Bazárban beszélget, kövesse nálunk élőben! + videó

miniszterelnökmagyarországválasztás

Orbán Viktor: A választás tétje a magyarok biztonsága, a fiataljaink jövője és a magyarok pénze + videó

Orbán Viktor szerint a választás tétje Magyarország biztonsága, a fiatalok jövője és a magyar emberek pénze. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: Ukrajnáért egyik sem kerülhet veszélybe, ezért a kormány nemet mond a kockázatokra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 17:54
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A választás tétje a magyarok biztonsága, a fiataljaink jövője és a magyarok pénze. Mi egyiket sem kockáztatjuk Ukrajnáért!” – írja a bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök, amihez egy videót is mellékelt.

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök. Forrás: Facebook

„A választás tétje ma elsősorban az, hogy elviszik-e a magyarok pénzét Ukrajnába” – kezdte a felvételen a miniszterelnök.

Brüsszelből óriási a nyomás. Ők eldöntötték, hogy háborúba mennek, és odaadnak minden pénzt Ukrajnának, amit az ukránok kérnek. Ez nem kevés, mert nyolcszázmilliárdot kérnek a következő tíz évre Ukrajna működtetésére és hétszázmilliárdot a fegyverekre. Ez hatalmas pénz. Mi ebben nem akarunk részt venni

 – tette hozzá. 

„Nem akarjuk a magyarok pénzét odaküldeni, mert ha ez bekövetkezik, akkor nincs családtámogatás, akkor nincs rezsicsökkentés, akkor nincs elsőotthon-teremtési hitel, nincs az édesanyáknak adókedvezmény. Van egy másik kérdés is, ez pedig a tapasztalat kérdése. Ugye mi 16 éve kormányzóként, 35 éve „ülök bent” az embereknek a nappalijában vagy a konyhájában, ismerhetnek bennünket, kiszámíthatóak vagyunk. Én azt hiszem, hogy a tapasztalat és a hosszú kormányzás nem ellene szól a mostani kormánynak, hanem éppen hogy mellette, mert most nyugalomra, kiszámíthatóságra, biztonságra van szükség, és mi vagyunk a biztos választás” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hárfás Zsolt
idezojelekpaks ii.

Pakson elkezdődik a jövő

Hárfás Zsolt avatarja

Az első betonöntés a felelősség jelképe is – azt üzeni: az atomerőmű a mindennapi élet biztonságának záloga.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu