Orbán Viktor: A választás tétje a magyarok biztonsága, a fiataljaink jövője és a magyarok pénze + videó

„A választás tétje a magyarok biztonsága, a fiataljaink jövője és a magyarok pénze. Mi egyiket sem kockáztatjuk Ukrajnáért!” – írja a bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök, amihez egy videót is mellékelt.

Orbán Viktor miniszterelnök. Forrás: Facebook

„A választás tétje ma elsősorban az, hogy elviszik-e a magyarok pénzét Ukrajnába” – kezdte a felvételen a miniszterelnök.

Brüsszelből óriási a nyomás. Ők eldöntötték, hogy háborúba mennek, és odaadnak minden pénzt Ukrajnának, amit az ukránok kérnek. Ez nem kevés, mert nyolcszázmilliárdot kérnek a következő tíz évre Ukrajna működtetésére és hétszázmilliárdot a fegyverekre. Ez hatalmas pénz. Mi ebben nem akarunk részt venni

– tette hozzá.