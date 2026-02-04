Rendkívüli

orbán viktorkomáromminiszterelnökoroszlányfidesz

Orbán Viktor: Mindenki tudja, hogy a Fidesz a biztos választás + videó

A miniszterelnököt hatalmas tömeg várta Oroszlányban is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 14:24
„Elindult az országjárás” – emlékeztetett Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök kedden Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Molnár Attilával, Komárom polgármesterével, valamint Takács Károllyal, Oroszlány polgármesterével.

Oroszlány, 2026. február 3. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (második sor, k) országjárásán Oroszlányban 2026. február 3-án. A kormányfő mellett Czunyiné Bertalan Judit, a térség fideszes országgyűlési képviselője (második sor, j3). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök (második sor, k) országjárásán Oroszlányban 2026. február 3-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójából kiderült, hogy a két településen a helyiek nagy lelkesedéssel fogadták a kormányfőt, sokan közös fényképet is készítettek vele.

Mindenki tudja: a Fidesz a biztos választás!

– szögezte le bejegyzésében a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának egyik állomásán (Forrás: Facebook)


