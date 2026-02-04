Orbán Viktor: Mindenki tudja, hogy a Fidesz a biztos választás + videó

„Elindult az országjárás” – emlékeztetett Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök kedden Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Molnár Attilával, Komárom polgármesterével, valamint Takács Károllyal, Oroszlány polgármesterével.

Orbán Viktor miniszterelnök (második sor, k) országjárásán Oroszlányban 2026. február 3-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett videójából kiderült, hogy a két településen a helyiek nagy lelkesedéssel fogadták a kormányfőt, sokan közös fényképet is készítettek vele.

Mindenki tudja: a Fidesz a biztos választás!

– szögezte le bejegyzésében a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának egyik állomásán (Forrás: Facebook)