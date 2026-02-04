Orbán Viktor: Ez még csak a mesterséges intelligencia műve, de…

Orbán Viktor megosztotta közösségi oldalán a Nemzeti Ellenállás Mozgalom mesterséges intelligenciával generált videóját, amely – mint arról beszámoltunk – egy képzelt telefonbeszélgetésen keresztül mutatja be, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem tud nemet mondani Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének Ukrajna pénzügyi támogatását illetőleg.

Ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna!

– figyelmeztetett bejegyzésében a miniszterelnök.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)