Orbán Viktor: Minden vállalásunk teljesítésére megvan a fedezet

„Minden vállalásunk teljesítésére megvan a fedezet. Ilyen az, ha nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának” – üzente a Harcosok Klubjának Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, ma ülésezik a kormány, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tart majd beszámolót. Orbán Viktor ezután a chilei elnökkel találkozik, a napot pedig a Mandiner klubestjén zárja.
A kormányfő emlékeztetett, hogy szombaton Szombathelyen rendeznek háborúellenes gyűlést, február 14-én pedig évértékelőt tart Budapesten.
Még csak most jövünk bele!
– mutatott rá.
Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszelben tovább durvulnak a dolgok. „Weber bejelentette: az Európai Uniót katonai szövetséggé akarják alakítani, a tagállamok vétójogát pedig meg akarják vonni” – idézte fel.
Brüsszel tovább menetel a háború felé. Nemet kell mondanunk. Mi képesek vagyunk erre. A Fidesz a biztos választás
– szögezte le.
„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – fogalmazott üzenete végén a miniszterelnök. Hozzátette, hogy a választásokig még 67 nap van hátra.
