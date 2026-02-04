Orbán Viktor: Minden vállalásunk teljesítésére megvan a fedezet

„Minden vállalásunk teljesítésére megvan a fedezet. Ilyen az, ha nem adjuk a magyarok pénzét Ukrajnának” – üzente a Harcosok Klubjának Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, ma ülésezik a kormány, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tart majd beszámolót. Orbán Viktor ezután a chilei elnökkel találkozik, a napot pedig a Mandiner klubestjén zárja.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (középen) a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban 2026. január 31-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő emlékeztetett, hogy szombaton Szombathelyen rendeznek háborúellenes gyűlést, február 14-én pedig évértékelőt tart Budapesten.

Még csak most jövünk bele!

– mutatott rá.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszelben tovább durvulnak a dolgok. „Weber bejelentette: az Európai Uniót katonai szövetséggé akarják alakítani, a tagállamok vétójogát pedig meg akarják vonni” – idézte fel.

Brüsszel tovább menetel a háború felé. Nemet kell mondanunk. Mi képesek vagyunk erre. A Fidesz a biztos választás

– szögezte le.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – fogalmazott üzenete végén a miniszterelnök. Hozzátette, hogy a választásokig még 67 nap van hátra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (k) országjáráson Mártélyon 2026. február 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)